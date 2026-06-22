Российский рынок акций опустился к минимумам с 2023 года

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным дневных торгов в понедельник, отечественный фондовый рынок оказался под сильным давлением, передает РИА «Новости».

К 14.53 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,6%, до 2357,51 пункта, что стало самым низким уровнем с марта 2023 года. Августовский фьючерс на нефть Brent одновременно дешевел на 1,73%, до 78,66 доллара за баррель.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов заявил: «Давление на отечественные акции оказывает пятничное решение Банка России снизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, что в сочетании с довольно жесткими заявлениями Эльвиры Набиуллиной указывает на более медленное, чем надеялись инвесторы, смягчение монетарной политики в стране». Он отметил, что ситуацию дополнительно ухудшают подешевевшая нефть, крепкий рубль, усиление санкционных рисков и геополитическая напряженность, поэтому участники торгов ведут себя осторожно и не спешат откупать подешевевшие бумаги.

По оценке Владислава Силаева из УК «Альфа-капитал», рынок начал неделю в технически слабой позиции с ориентиром поддержки у 2380–2400 пунктов, а ослабление рубля стало первым за последние недели структурным позитивом для экспортеров, но пока лишь сглаживает потери от снижения Brent. Среди ключевых событий недели он выделил публикацию в среду российской недельной инфляции и данных по промпроизводству за май, а в четверг – статистику по ВВП США за первый квартал, индикатору PCE и первичным заявкам на пособие по безработице.

В лидерах роста оказались акции «Совкомбанка» (плюс 4,07%), «ПИКа» (плюс 1,34%), HeadHunter (плюс 0,55%), «Т-Технологий» (плюс 0,27%) и «Мосэнерго» (плюс 0,22%). Сильнее остальных падали бумаги «Циана» (минус 8,40%), «Самолета» (минус 7,21%), «Соллерса» (минус 5,61%), «СПБ Биржи» (минус 5,38%) и ТГК-1 (минус 4,24%).

Додонов отметил, что в ходе сессии индекс Мосбиржи пробил поддержку 2400 пунктов, что, по его словам, говорит о явном преимуществе продавцов и создает предпосылки для закрытия дня в «красной» зоне. Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников считает, что слабая динамика рынка акций сохранится до нормализации ситуации на рынке облигаций и что индекс Мосбиржи остается в понижательном тренде, в рамках которого может снизиться в район 2300 пунктов.

Ранее индекс Мосбиржи заметно снизился из-за слабого уменьшения ключевой ставки Банком России.