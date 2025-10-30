Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Роспатент зарегистрировал товарный знак Visa
Роспатент оформил права на товарный знак Visa до 2034 года
Федеральная служба по интеллектуальной собственности оформила регистрацию товарного знака Visa для нескольких классов товаров и услуг в России.
Оформление товарного знака Visa подтверждено Федеральной службой по интеллектуальной собственности, передает ТАСС.
Американская компания «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» подала заявку на регистрацию в сентябре 2024 года. Регистрация произведена по семи классам международной классификации, включая дистанционное банковское обслуживание, кредитные и дебетовые карточки.
Срок действия права на товарный знак установлен до сентября 2034 года. Помимо банковских услуг, регистрация распространяется и на другие классы, связанные с товарами и сервисами.
Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили работу в России весной 2022 года, однако банковские карты продолжили функционировать внутри страны. Для россиян остатки на счетах, привязанных к картам этих систем, остались доступными.
Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявлял, что в России с 2015 года все операции по картам международных систем проходят через НСПК. С начала 2025 года срок действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard истек, в связи с этим в России анонсированы ограничения на работу просроченных карт.
Глава Роспатента разъяснил значение регистрации товарного знака для защиты интеллектуальных прав.