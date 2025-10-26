Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.3 комментария
«Ашан» зарегистрировал новый товарный знак в виде красного птенца в России
Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак ритейлера «Ашан» в виде красного птенца, следует из данных электронной базы Роспатента.
Теперь под этим логотипом в России «Ашан» сможет продавать продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и другие товары, передает РИА «Новости».
В «Ашане» сообщали, что главной особенностью линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой «Ашан Красная птица Kids» станет персонаж Птенчик, который будет изображен на каждой упаковке.
«Ашан Ритейл Россия» входит в международную группу Auchan Retail и действует в стране с 2002 года, являясь одним из крупнейших розничных продавцов по объему продаж.
Как писала газета ВЗГЛЯД,год назад российский «Ашан» направил заявку на регистрацию товарного знака «Ашан красная птица Kids» для развития линейки товаров для детей от трех до десяти лет.