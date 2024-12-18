«Деда Мороза» из Бугульмы заподозрили в педофилии

Tекст: Валерия Городецкая

Мужчину заподозрили в растлении шестилетней дочери своих друзей, передает телеканал «360».

По его данным, инцидент произошел, когда отец девочки пригласил подозреваемого для ремонта балкона. Пока хозяин отсутствовал, мужчина надругался над ребенком, сняв это на видео и затем распространив в интернете, сообщает телеканал.

Следователи полагают, что задержанный может быть причастен к ряду аналогичных преступлений. В ходе обыска у него дома были обнаружены детские носки и белье, а также переписки с несовершеннолетними на телефоне. СМИ сообщают, что ранее он уже был судим за хранение детской порнографии.

В соцсетях одна из матерей отметила, что однажды остановила мужчину, когда он водил детей на пруд без согласия родителей. Кроме того, на его странице в соцсети обнаружено множество снимков с детьми.

В ноябре в Перми началась процессуальная проверка сообщений о действиях банды педофилов. В августе работавшему в Свердловской области учителем музыки Евгению Полежаеву дали 23 года колонии строгого режима за изнасилования мальчиков от десяти до тринадцати лет.