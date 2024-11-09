В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
СК начал проверку сообщений о действиях «банды педофилов» в Перми
В Перми началась процессуальная проверка сообщений о действиях банды педофилов, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Пермскому краю.
Следователи проверяют информацию о возможных преступлениях банды педофилов в Перми, передает РИА «Новости».
Сообщение о противоправных действиях группы людей в отношении несовершеннолетних было опубликовано главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
Ранее работавшему учителем музыки в Свердловской области Евгению Полежаеву, назначили 23 года колонии строгого режима за изнасилования мальчиков в возрасте от десяти до тринадцати лет.