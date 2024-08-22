  • Новость часаФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Если уж Россия становится пристанищем для изгоев западной цивилизации, в том числе имеющих слабое представление о нашей стране, не настало ли время закрепить безусловное право на гражданство за теми, кто по рождению принадлежит к русскому народу и другим коренным народам России?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    28 комментариев
    22 августа 2024, 11:05 • Новости дня

    В Латвии обматерившему Галкина блогеру запретили въезд в страну

    МИД Латвии признал нежелательным лицом обругавшего Галкина блогера Винклера

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Латвии внесло в список «нежелательных лиц» блогера Максима Винклера за то, что тот обругал юмориста Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом) на концерте в Юрмале.

    В Telegram-канале агентства «Sputnik Ближнее зарубежье» говорится, что Винклеру запретят въезд в Латвию. Его дело рассматривала лично глава латвийского МИД Байба Браже.

    Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Галкина (признан иноагентом в России) обматерил зритель с первого ряда на концерте в Юрмале. По словам блогера Винклера, он специально купил билет в первый ряд, чтобы высказать юмористу все, что он о нем думает. После скандала Винклер решил подарить букет комику, но тот его не взял.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    21 августа 2024, 21:14 • Новости дня
    Захарова назвала «перебором» заявление президента Чехии по «Северным потокам»
    Захарова назвала «перебором» заявление президента Чехии по «Северным потокам»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Чехии Петра Павла по поводу взрывов на «Северных потоках» с заявлениями представителей террористических ячеек.

    «Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор», – написала Захарова, добавив, что такие заявления ранее делали только представители запрещенных международных террористических ячеек.

    В интервью Novinky Павел заявил, что «Северные потоки» – законная цель Украины». Удар по трубопроводам он назвал ударом «против целей стратегического характера».

    Ранее Захарова назвала ложью слова Германии об обмене информацией по терактам на «Севпотоках».

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 22:50 • Новости дня
    Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами

    Проживающий в Курской области генерал Руцкой предложил использовать против ВСУ бомбы ОДАБ

    Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший губернатор Курской области генерал Александр Руцкой, проживающий в настоящее время в регионе, заявил, что для борьбы с вторгшимися подразделениями ВСУ необходимо использовать бомбардировки и «плотную и мощную блокаду», обрезав логистику поставок.

    По мнению генерала, по скоплениям противника надо наносить массированные удары термобарическими боеприпасами с применением авиации и артиллерии.

    «Бомбы ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба) можно применить – даже тараканы подохнут, и в пещере даже от нее не спрячешься», – заявил Руцкой в интервью Daily Storm.

    При этом он подчеркнул, что применять бомбы объемного взрыва необходимо осторожно, чтобы не пострадало мирное население.

    «Нужно смотреть, чтобы близко не находились населенные пункты», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что глава Дмитриевского района Курской области ушел добровольцем в зону СВО.

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    21 августа 2024, 14:54 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у украинских вооруженных сил на Курском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    Как указал Алаудинов в эфире Первого канала, украинские войска ранее контролировали несколько населенных пунктов на Курском направлении, однако российским подразделениям удалось вытеснить их оттуда. По его словам, в настоящее время российские силы занимают эти населенные пункты, хотя украинские военные продолжают оказывать сопротивление на окраинах, передает РИА «Новости».

    «Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», – уточнил он. Алаудинов подчеркнул, что основные удары украинских вооруженных сил приходились именно на те участки фронта, где действовали возглавляемые им подразделения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и шесть танков.

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    21 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Глава МИД Польши посетовал на невозможность сноса сталинской высотки в Варшаве

    Глава МИД Польши выразил сожаление из-за невозможности снести сталинскую высотку в Варшаве

    Глава МИД Польши посетовал на невозможность сноса сталинской высотки в Варшаве
    @ Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава польского МИД Радослав Сикорский высказался против существования сталинской высотки в Варшаве, подаренной Польше Советским Союзом, назвав ее символом сталинского режима и неэкологичным зданием.

    Политик в эфире Польского радио выразил сожаление по поводу того, что Дворец культуры и науки, как он считает, портит облик города и является напоминанием о советском прошлом Польши. Сикорский отметил, что здание построено из вредных материалов и не соответствует современным экологическим стандартам, передает РИА «Новости».

    Однако, по его словам, разрушить высотку невозможно из-за присвоенного ей статуса памятника архитектуры.

    Варшавский дворец культуры и науки был возведен в 50-х годах XX века как символ дружбы между СССР и Польшей. Здание до сих пор используется для проведения различных культурных и общественных мероприятий.

    Ранее в Польше решили одновременно снести сразу четыре памятника советским воинам в разных регионах страны.

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    21 августа 2024, 18:32 • Новости дня
    Боррель призвал снять ограничения на удары по России
    Боррель призвал снять ограничения на удары по России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой высказался в поддержку отмены любых ограничений на нанесение ударов по территории России, утверждая, что это якобы ускорит мирные переговоры и защитит Украину.

    Боррель выразил поддержку идее снятия ограничений на удары по российской территории. По его мнению, отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных целей позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине и способствовать продвижению мирных усилий, передает ТАСС.

    Ранее Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

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    21 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины

    Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла не менее 40% мощностей

    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская металлургическая промышленность потеряла минимум 40% мощностей. Такая статистика приводится в письме Ассоциации добывающих предприятий Украины премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

    Как говорится в документе, с начала военных действий около 40% добывающих предприятий Украины прекратили свою работу, а металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей, передает ТАСС.

    Ассоциация предупредила правительство, что ожидаемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки «будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом обороноспособности Украины» и посоветовало «Укржелдороге» вместо повышения тарифов принять неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов.

    Ранее неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области.

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    21 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Сын Королевой и Тарзана женился на бывшей стриптизерше
    Сын Королевой и Тарзана женился на бывшей стриптизерше
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заслуженная артистка России Наташа Королева сообщила о женитьбе сына Архипа 21 августа, в этот же день сама певица со своим мужем Сергеем Глушко (Тарзан) праздновали годовщину собственной свадьбы.

    «21 августа – это 21 год нашей совместной жизни. В Год семьи мы передаем эстафету нашим детям Мелиссе и Архипу. Дата отличная, мы прожили ее ярко!» – отметила Королева.

    Издание StarHit сообщило, что женой 22-летнего Архипа стала девушка по имени Мелисса Фокс (Волынкина) – профессиональная танцовщица на пилоне, занимающаяся стриптизом с 18 лет. По данным журнала, сейчас девушка работает визажистом. Певица поделилась, что в восторге от невестки.

    Ранее Королева объяснила, зачем уезжала в США.

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    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

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    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    21 августа 2024, 19:52 • Новости дня
    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область

    Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно»

    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев готовил атаку в Курской области «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

    Как указал Шольц, «Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области». По его словам, Германия внимательно следит за развитием событий, а также намерена продолжать оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

    В четверг газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам.

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    21 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области подразделение морской пехоты Черноморского флота взяло в плен 18 штурмовиков ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ штурмовиков задержали в районе Спального, передает РИА «Новости».

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом.

    Коментарии (13)
    21 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    В Госдуме выступили против ограничения въезда семей мигрантов

    Депутат Васильев: Россия не может запретить въезд семьям мигрантов

    В Госдуме выступили против ограничения въезда семей мигрантов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия нуждается в рабочей силе и не может запрещать въезд семьям мигрантов, с которыми страна уже заключила договоренности, заявил глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, он выступил против законопроекта, предлагающего ограничить въезд в Россию семей трудовых мигрантов без гражданства.

    По его мнению, Россия в настоящее время испытывает дефицит рабочей силы и не может позволить себе отказываться от привлечения иностранных работников. Кроме того, Васильев в ходе панельной дискуссии «Вызовы, стоящие перед политиками будущего» на форуме «Территория смыслов» отметил, что страна уже заключила договоренности с некоторыми государствами о трудовой миграции, и ограничение на въезд семей мигрантов может нарушить эти соглашения, передает РИА «Новости».

    «Нам не хватает людей сегодня», – заключил он.

    Ранее зампредседателя комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Маргарита Лянге сказала газете ВЗГЛЯД, что России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов.

    Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. По мнению авторов инициативы, сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к формированию общественной напряженности.

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    21 августа 2024, 22:00 • Новости дня
    Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о причинах крушения вертолета Раиси
    Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о причинах крушения вертолета Раиси
    @ Azin Haghighi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Информация агентства Fars о причинах крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси является недействительной, заявили в Генштабе ВС страны.

    В ведомстве назвали ложью данные о том, что вертолет Раиси не смог набрать высоту и врезался в гору из-за перевеса на борту, передает ТАСС.

    Ранее источник в иранских спецслужбах агентству Fars сообщил, что расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета завершено, инцидент признали несчастным случаем.

    Коментарии (4)
    22 августа 2024, 01:44 • Новости дня
    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией

    Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать внешнюю политику Астаны после заявления Лукашенко

    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию во внешней политике. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана по итогам встречи главы ведомства Мурата Нуртлеу с послом Белоруссии Павлом Утюпиным.

    Это произошло после слов Лукашенко о том, что некоторые страны СНГ «хотят от России взять, а взамен ничего не дать».

    Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику, передает ТАСС

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать».

    Он упомянул в этой связи Казахстан, напомнив, что во время протестов в январе 2022 года республика обратилась за помощью к ОДКБ.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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