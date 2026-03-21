Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.15 комментариев
Родственники Баумгертнера на Кипре получили консульскую поддержку от посольства
Семья бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, погибшего на Кипре, обеспечена всей необходимой консульской поддержкой, включая оформление документов.
Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков сообщил в интервью РИА «Новости» о том, что родственники погибшего Владислава Баумгертнера получили всю требуемую консульскую помощь. По его словам, семья экс-главы «Уралкалия» была поддержана российской дипмиссий по вопросам оформления документов и другим необходимым процедурам.
Дипломат подчеркнул, что с момента официального сообщения о пропаже Баумгертнера посольство постоянно следило за ходом поисковой операции. Баумгертнер исчез с 7 января, а с 11 января полиция Кипра начала масштабные поиски.
Позднее, 14 января, местный житель обнаружил тело мужчины в районе прибрежной зоны деревни Авдиму, неподалеку от места последнего сигнала телефона предпринимателя. Эта территория относится к британской военной базе «Акротири», где и было проведено вскрытие найденного тела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция британских военных баз на Кипре устанавливала причины гибели бывшего руководителя «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.
Члены семьи Баумгертнера после перевозки его тела в Москву обратились в полицию с требованием расследовать обстоятельства смерти. В Москве тело Баумгертнера кремировали, прощание с ним прошло на Троекуровском кладбище.