Погибшего на Кипре экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера кремировали в Москве

В Москве кремировали тело Владислава Баумгертнера, бывшего главы «Уралкалия», погибшего при невыясненных обстоятельствах на Кипре; накануне с ним простились на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания с бывшим главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером состоялась на Троекуровском кладбище, после чего его тело было кремировано, сообщили в окружении бизнесмена, передает ТАСС
«На минувших выходных на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Владиславом Баумгертнером, после чего его тело было кремировано», – сообщил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, члены семьи погибшего обратились в полицию с требованием расследовать причины смерти.
Тело экс-главы «Уралкалия» ранее вывезли с территории британской военной базы Акротири на Кипре.
Полиция британских военных баз начала выяснение обстоятельств трагедии.