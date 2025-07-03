Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.0 комментариев
В Тамбовской области возбудили дело после гибели рабочих на предприятии
Три человека погибли, еще трое получили травмы после происшествия на предприятии в Котовске Тамбовской области, возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
Уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности возбуждено в Тамбовской области, передает ТАСС. Трагедия произошла на территории одного из предприятий города Котовска, где в результате инцидента погибли три человека, еще трое получили различные травмы.
В следственном управлении СК по региону сообщили: «Следственными органами СК по Тамбовской области по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)». Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии возбудили уголовное дело после гибели рабочего на руднике. В Москве рабочий упал с крыши и погиб, еще один человек пострадал. В Геленджике трое рабочих погибли при обвале грунта на стройке.