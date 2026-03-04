Трамп допустил наступление в Иране опасного для США режима

Трамп заявил, что новые лидеры Ирана могут быть радикальными

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп выразил опасения, что в результате ударов по Ирану может появиться новое руководство, которое окажется столь же опасным для США, как и нынешний режим, передает Bloomberg.

По его словам, он надеялся на приход к власти более умеренного политика, однако лучшие кандидаты, по имеющейся информации, были уничтожены в результате атак, а вторая группа чиновников «возможно, также погибла».

«Полагаю, худший вариант – мы делаем это, а затем кто-то приходит к власти, кто столь же плох, как предыдущий», – заявил Трамп журналистам. Он также добавил, что может появиться «третья волна» претендентов на руководство страной.

Трамп сообщил, что США предоставят страховые гарантии и военное сопровождение для танкеров и других судов, проходящих через Ормузский пролив, чтобы обеспечить безопасную транспортировку нефти и товаров через этот стратегический маршрут. По его словам, американская Международная финансовая корпорация развития предложит страхование по «очень разумной цене» для поддержки энергетической и коммерческой торговли в Персидском заливе.

Также президент США подчеркнул, что несмотря на временный рост цен на нефть, после окончания военных действий стоимость энергоресурсов, по его мнению, снизится до рекордно низких уровней. Он опроверг утверждения, что удары по Ирану были совершены по настоянию Израиля, и заявил, что «возможно, сам подтолкнул их к этому».

Ранее Дональд Трамп назвал Иран государством, «которое держится на честном слове».

Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников.

Трамп допустил временный рост цен на нефть из-за боевых действий.

Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.