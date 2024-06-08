  • Новость часаВ Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
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    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    32 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    18 комментариев
    8 июня 2024, 17:23 • Новости дня

    Эрдоган заявил, что самый сложный период инфляции в Турции уже позади

    Tекст: Кристина Цыцура

    Самый сложный период инфляции Турция уже прошла, экономика вступает в период дезинфляции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    По его словам, перед властями страны сейчас стоит задача избавить Турцию от проблемы высокой стоимости.

    «Мы считаем, что самый сложный период инфляции уже позади. Сейчас мы вступаем в период дезинфляции», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.

    В конце марта 2024 года Центробанк Турции поднял учетную ставку до рекордных 50%.

    7 июня 2024, 22:25 • Новости дня
    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена

    Странное поведение Байдена на церемонии в Нормандии вынудило Макрона повторить действия президента США

    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

    На видео Fox News Байден во время церемонии разворачивается на 180 градусов. Заметившая это Брижит Макрон встает вполоборота, поглядывая в ту же сторону, в которую теперь смотрит Байден. Джилл Байден при этом тоже слегка разворачивается и прикладывает руку к груди. Последним в действие включается Эммануэль Макрон, который сперва слегка поворачивается в сторону Байдена, а затем вместе с первыми леди полностью повторяют разворот американского президента.

    Со стороны происходящее выглядит так, будто удивленным поведением Байдена Макрону и первым леди пришлось на ходу подстроиться под странное поведение американского лидера.

    Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. В США уже не первый год высказываются опасения, что главу государства может  поглощать «старческий маразм». По мнению медиков, сочетание нейродегенеративного заболевания у Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз.

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    7 июня 2024, 20:23 • Новости дня
    Захарова призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче

    Захарова призвала армянский парламент поделиться списком якобы погибших в Буче

    Захарова призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    По ее словам, Россия два года не может добиться, чтобы ей кто-нибудь, включая ООН, предоставил список якобы погибших в Буче. Захарова подчеркнула, что делегации ЕС, США и Канады были в этом городе, но Москва не ждет от них чего-либо хорошего, передает ТАСС.

    Представитель МИД считает, что армянская сторона сможет передать список этих людей, поскольку с Ереваном Москва поддерживает регулярный контакт.

    Ранее посол Армении на Украине посетил Бучу в Киевской области. Армянская сторона передала гуманитарную помощь городу.

    В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

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    8 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова
    СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова
    @ Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России завершил расследование убийства известного певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году.

    Обвиняемым в убийстве и покушении на убийство стал концертный директор Талькова Валерий Шляфман, об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

    Следствие установило, что во время конфликта, вспыхнувшего за кулисами концертного зала «Юбилейный» в октябре 1991 года, Шляфман, пытаясь застрелить из револьвера представителя одного из артистов – Игоря Малахова, смертельно ранил Талькова.

    В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно обвинен в убийстве по неосторожности. Однако после возобновления расследования в 2021 году следователи СК России на основании новых доказательств пришли к выводу, что Шляфман действовал умышленно.

    В ходе следствия было проведено множество экспертиз, допрошено более 150 свидетелей, включая коллег Талькова, сотрудников милиции и экспертов, участвовавших в расследовании 1991-1992 годов.

    «У одного из экспертов были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления его причастности к убийству», – говорится в сообщении СК.

    Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Шляфману грозит до 15 лет лишения свободы, а в случае особо тяжких обстоятельств - даже пожизненное заключение.

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    7 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Песков: США считают нынешний момент историческим шансом уничтожить Россию
    Песков: США считают нынешний момент историческим шансом уничтожить Россию
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США, которые сейчас теряют лидерство в мире, считают нынешний момент своим историческим шансом сокрушить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Америка – это гигантская экономическая сила, это самое большое военное государство, – отметил Песков в интервью РБК. – Но они постепенно теряют свои лидирующие позиции частично за счет того, что сами рубят сук, на котором сидят. Растут новые центры силы, и вся система находится в движении», передает ТАСС.

    «Пытаясь удержать свои лидирующие позиции, Америка пытается не просто подавить нас, – добавил он. – Они считают, что это, как мне кажется, наилучший исторический момент для того, чтобы избавиться от нас». При этом Украина, которую поддерживают США, это «маленький-маленький инструмент в этой вот такой экзистенциальной борьбе», добавил пресс-секретарь президента РФ.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал маловероятным сценарий, при котором решение одобрить удары ВСУ по территории России приведет к втягиванию Запада в конфликт с Москвой.

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    7 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон согласен с Россией о намерении сохранить ограничения на стратегические ядерные арсеналы после истечения срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, заявили в Белом доме.

    Как указал специальный помощник президента США Пранай Вадди, необходимо готовиться к тому, что Вашингтону не удастся выработать с Москвой соглашение, идущее на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, нельзя исключать, что «данные ограничения исчезнут без замены», когда в 2026 году истечет срок действия ДСНВ, передает «Московский комсомолец».

    Ранее Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    7 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

    Генсек ООН Гутерриш отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине
    @ Sudan Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    По его словам, Гутерриша не будет на конференции, но ООН будет там представлена на соответствующем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    7 июня 2024, 23:20 • Новости дня
    Премьер Дании подверглась нападению в Копенгагене

    Мужчина напал на премьера Дании Фредериксен в Копенгагене

    Премьер Дании подверглась нападению в Копенгагене
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина ударил главу правительства Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена, сообщили информационные агентства.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Ritzau, Фредериксен «была в шоковом состоянии» после нападения. Напавший на нее мужчина задержан, передает РИА «Новости».

    Нападение произошло на площади Кюльторве в Старом городе Копенгагена, передает ТАСС.

    В мае было совершено покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

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    8 июня 2024, 03:23 • Новости дня
    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе Столтенберга от планов создать фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро

    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине объемом 100 млрд евро из-за несогласия стран альянса, сообщили источники.

    Источники Bloomberg заявили, что министры обороны стран НАТО на следующей неделе могут одобрить план, предусматривающий расходы на помощь Украине как минимум на сумму 40 млрд евро в год, около половины из которых должны вносить США. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации Bloomberg, Турция выступает за то, чтобы координация помощи не создавала «впечатления более активной вовлеченности альянса в конфликт». Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине, передает ТАСС.

    Напомним, в мае Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине.

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    8 июня 2024, 09:54 • Новости дня
    Представитель ВОЗ в России призвал готовиться к появлению новой «болезни X»
    Представитель ВОЗ в России призвал готовиться к появлению новой «болезни X»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление новой «болезни X» после пандемии коронавируса – вопрос времени, мир должен быть готов к ней, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Он напомнил, что в мире есть огромное число вирусов и бактерий, способных к мутации. Условием для возникновения новой пандемии будет появление любого патогена, обладающего способностью к передаче от человека к человеку в условиях отсутствия популяционного иммунитета, передает ТАСС.

    Однако предсказать сроки появления такого вируса пока практически невозможно. При этом эпидемиологи всего мира сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. И появление так называемой болезни Х – это только вопрос времени. Поэтому важная задача – быть готовым к возможной пандемии.

    Ранее страны-члены ВОЗ договорились продолжить переговоры о разработке международного соглашения о подготовке к пандемиям.

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    7 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Байден подписал новые указания по применению ядерного оружия США
    Байден подписал новые указания по применению ядерного оружия США
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден подписал обновленные указания по условиям использования ядерного оружия, сообщил старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

    Новые указания «учитывают реалии новой ядерной эры», в них подчеркивается необходимость учитывать «рост и разнообразие ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно», заявил Вадди на заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

    По его словам, там также подтверждается приверженность США к «сведению к минимуму количества ядерного оружия» и то, что Вашингтон намерен «продолжать придерживаться ограничений по новому ДСНВ в течение всего срока действия договора при условии, что Россия будет делать то же самое».

    США, «в отличие от противников», не будут заниматься разработкой излучающих радиацию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой или ядерное оружие для вывода на орбиту, так как это «было бы явным нарушением Договора о космосе», заявил Вадди.

    Ранее США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество.

    Коментарии (21)
    8 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка после введения санкций

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США захватили большую часть нефтяного рынка после того, как ввели санкции против России, Ирана и Венесуэлы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Он напомнил, что санкции введены с 2016 года, они затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, США смогли захватить значительную долю рынка, а энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США решили не вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но вместо этого решено запретить расчеты за нефть в долларах.

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    7 июня 2024, 20:15 • Новости дня
    Вратарю сборной России по футболу запретили выезд из страны из-за алиментов
    Вратарю сборной России по футболу запретили выезд из страны из-за алиментов
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Судебные приставы Москвы ограничили выезд из России вратаря сборной России и ФК «Краснодар» Матвея Сафонова.

    Причиной стало невыполнение обязательств по алиментам. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении футболиста, передает ТАСС.

    До тех пор, пока Сафонов не погасит задолженность в полном объеме, он не сможет покинуть пределы РФ. Точная сумма долга не разглашается.

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    7 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Сальдо: При обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек
    Сальдо: При обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска обстреляли село Садовое в Херсонской области, в результате 19 человек погибли и пятеро получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Под обстрел попал магазин, в котором находилось много посетителей и персонала, сообщил Сальдо в Telegram-канале.

    «Погибло 19 человек, еще пятеро ранены. На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь», – написал губернатор Херсонской области.

    В пятницу после удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске, погибли три человека. В Минобороны сообщили, что украинские войска обстреляли жилые кварталы Луганска ракетами ATACMS.

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    7 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    По его словам, все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории, передает издание «Страна».

    Бизнес также призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования. Исключение сделано для больниц и предприятий, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.

    Ранее украинцев предупредили о возможных десятичасовых отключениях света зимой.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

    Коментарии (27)
    7 июня 2024, 21:36 • Новости дня
    Голикова назвала сумму, необходимую для индексации пенсий работающим пенсионерам
    Голикова назвала сумму, необходимую для индексации пенсий работающим пенсионерам
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-премьер Татьяна Голикова на полях ПМЭФ сообщила, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется около 100 млрд рублей.

    Окончательная цифра станет известна после 1 февраля 2025 года, когда будет подсчитан уровень инфляции, передает РИА «Новости».

    «Сейчас мы начнем формировать бюджет, будет представлен прогноз, будет окончательная цифра. Если сейчас говорить приблизительно, то чуть больше 100 миллиардов», – пояснила она.

    По словам главы Минтруда Котякова, индексация затронет 7,8 млн человек.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил с 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.


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