Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.4 комментария
Эрдоган заявил, что самый сложный период инфляции в Турции уже позади
Самый сложный период инфляции Турция уже прошла, экономика вступает в период дезинфляции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, перед властями страны сейчас стоит задача избавить Турцию от проблемы высокой стоимости.
«Мы считаем, что самый сложный период инфляции уже позади. Сейчас мы вступаем в период дезинфляции», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.
В конце марта 2024 года Центробанк Турции поднял учетную ставку до рекордных 50%.