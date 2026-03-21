ЦАХАЛ ударил по производству баллистических ракет в столице Ирана

ВВС Израиля атаковали центры разработки баллистических ракет и склады КСИР

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны еврейского государства сообщила о поражении производственных мощностей Корпуса стражей исламской революции, передает РИА «Новости».

Атака была направлена на стратегические объекты, расположенные в иранской столице.

«Ночью израильские ВВС, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛ, совершили широкомасштабный удар по Тегерану», – говорится в официальном заявлении военных. В сообщении отмечается, что целями стали предприятия, выпускающие компоненты для баллистических ракет.

Под огнем оказались центральный комплекс КСИР, складские помещения и промышленная зона. Также удары пришлись по объекту министерства обороны Ирана, где производилось ракетное топливо.

Обострение конфликта наблюдается с 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив начали атаковать иранскую территорию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне начала новую волну ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране. Ранее израильские военные поразили более 200 целей в западной и центральной частях исламской республики.

В ходе предыдущих атак авиация уничтожила завод по производству баллистических ракет «Гадр» в Исфахане.