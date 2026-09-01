  • Новость часаПрезидент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
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    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 14:30 • Новости дня

    Мирная жительница погибла при атаке дрона ВСУ под Белгородом

    Женщина стала жертвой атаки украинского беспилотника в белгородском селе Дунайка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, в результате погибла мирная жительница, сообщили в оперштабе региона.

    Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, передает региональный Оперштаб в MAX.

    «В селе Дунайка Грайворонского округа в результате атаки дрона погибла женщина», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа десять человек пострадали при атаке украинского беспилотника на автобус под Белгородом.

    В мае текущего года в результате удара дрона по городу Грайворон погиб местный житель.

    31 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб Александр Сафонов, известный помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского и герой популярного мема «Сафонов, оплатить!».

    О гибели Сафонова в зоне специальной военной операции сообщил бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Сафонов заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, где провел четыре года. В зоне боевых действий он командовал штурмовым отделением. Известно, что военнослужащий принимал участие в тяжелых боях за Константиновку в Донецкой народной республике.

    Широкую популярность Сафонов приобрел после того, как в 2014 году в Сети распространилось видео с Владимиром Жириновским, где экс-лидер ЛДПР выбирает в аптеке необходимые препараты и просит помощника оплатить покупку, обращаясь к нему со словами: «Сафонов, оплатить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Сафонов отправился участвовать в специальной военной операции.

    В июле российские войска полностью освободили Константиновку.

    Этот город служил крупнейшим логистическим центром противника в Донбассе.

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    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    1 сентября 2026, 08:13 • Новости дня
    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине

    Российские войска поразили военные заводы в Киеве и порты в Одессе

    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабная ночная атака привела к поражению ключевых инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса и складов с военными грузами противника на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Минувшей ночью российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные ударные беспилотники, передает Минобороны. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Эти заводы занимались производством ракетных систем, дронов и комплектующих для нужд украинской армии.

    Кроме того, серьезный урон нанесен объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области. Удары пришлись по территориям портов Одесса и Черноморск. Там располагались склады с горюче-смазочными материалами и военными грузами, обеспечивающими работу портовой логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска поразили танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Измаил.

    В начале прошлого месяца массированный удар вывел из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России атаковали киевский завод по производству беспилотников.

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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал «двигаться именно в этом направлении», передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути [перехода к миру] и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса.

    Как отмечают военные эксперты, в ситуации, когда украинский режим постоянно выступает с новыми угрозами в адрес России, обещая предельно эскалировать конфликт,  для Москвы эффективным способом ответа является нанесение в опережающем порядке еще большего урона украинской военной и экономической инфраструктуре. Тем самым, сокращая для Украины возможность затягивания конфликта.

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    31 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

    Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

    В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

    Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

    До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    31 августа 2026, 20:05 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны

    Депутат Рады Горбенко: Киев вскоре может получить статус прифронтовой зоны

    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская столица и прилегающий регион в ближайшее время будут признаны прифронтовой зоной на фоне регулярных многочасовых воздушных тревог, считает депутат Рады Руслан Горбенко.

    Власти Украины готовят постановление о признании Киева и Киевской области прифронтовыми территориями, передает RT. Горбенко заявил, что решение ожидается в ближайшее время.

    «Думаю, в сентябре мы уже увидим такой статус», – сообщил парламентарий в комментарии украинским СМИ. В последние дни в столице страны регулярно объявляются многочасовые воздушные тревоги.

    Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Целями становятся склады, нефтеперерабатывающие заводы и другая инфраструктура, используемая украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко назвал Киев полноценным прифронтовым городом из-за регулярных воздушных атак.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко спрогнозировал тяжелую зиму на фоне снижения запасов ракет к системам ПВО Patriot.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в украинской столице.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    1 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов.

    Украина оказалась лишена доступа к морю в результате успешных действий Вооруженных сил России, передает RT со ссылкой на Reuters.

    Агентство отмечает, что удары российской армии привели к полной блокировке украинских морских портов.

    «Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90% экспорта Украины», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, систематические удары России по портовой инфраструктуре в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом в Одесской области.

    Украинское аграрное объединение UAC предупредило об угрозе полного обвала экспорта сельхозпродукции.

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    1 сентября 2026, 07:55 • Новости дня
    Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов

    Эстония подняла истребители НАТО из-за якобы влетевших в страну беспилотников

    Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстония подняла в воздух истребители НАТО с базы ВВС Эмари в ответ на якобы влетевшие в воздушное пространство страны беспилотники, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахна.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сообщил о поднятии в воздух авиации альянса с базы ВВС Эмари из-за подозрительных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». По словам чиновника, инцидент произошел после срабатывания систем оповещения населения.

    «Ночью в некоторых районах Эстонии были включены сирены воздушной тревоги после того, как несколько дронов близко подлетели к границам страны и вошли в эстонское воздушное пространство. В ответ с базы ВВС Эмари были подняты истребители НАТО», – написал Маргус Цахна в социальной сети X.

    Ранее о возможных угрозах в небе заявляли представители вооруженных сил Латвии. В последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Прибалтики, хотя власти Эстонии, Латвии и Литвы утверждали, что не разрешали Киеву использовать свои территории для атак на российские объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведчук заявил о заметной роли Эстонии в организации атак беспилотников ВСУ на территорию России.

    Эстонские стартапы получили сотни миллионов евро прибыли на поставках БПЛА на Украину.

    Эксперт предупредил о возможных провокациях со стороны сторонников украинских радикалов за рубежом в период выборов в Госдуму.

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    1 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие свутки освободили два населенных пункта в Запорожской области – Новопаволовку и Червоную Криницу.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ около Орехова, Червоного Жовтеня и Преображенки Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» освободили Червоную Криницу в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Василевского Запорожской области и Шевякино Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял более 295 военнослужащих и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Уланово, Коренеком, Малой Рыбицей и Стрелецкой Пушкаркой Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Соснового Бора, Бережного, Подсреднего, Рубленого и Приколотного.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Лесной Стенки, Грушевки Харьковской области, Святогорска, Сидорово и Щурово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артиллерийская установка Krab.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны поблизости от Славянскв, Краматорскв, Васютинского, Дружкови, Куртовкаи и Райского ДНР.

    Противник потерял более 210 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Андреевки, Белозерского, Ракши, Новофедоровки, Новотроицкого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

    Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.

    За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

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    1 сентября 2026, 07:03 • Новости дня
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Доброполье

    Вооруженные силы России вклинились в оборону украинской армии в Доброполье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска вклиниваются в оборону ВСУ в Доброполье со стороны Анновки, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военнослужащие продолжают наступление и вклиниваются в оборонительные порядки противника в Доброполье, передает ТАСС. Движение осуществляется со стороны соседней Анновки. «Со стороны Анновки оборона ВСУ под угрозой из-за вклинивания российских войск. Работа там ведется сложная», – сообщили представители силовых структур. Напомним, что Министерство обороны России заявило об освобождении примыкающей к Доброполью Анновки 25 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике.

    Министерство обороны России назвало взятие этого села ключевым шагом перед наступлением на Доброполье.

    Отступающие украинские подразделения подверглись массированным ударам при выходе из разрушенных опорных пунктов.

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    1 сентября 2026, 06:25 • Новости дня
    Мирошник уличил Зеленского в наигранном возмущении из-за складов ВСУ

    Мирошник: Зеленский наигранно возмущен из-за складов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский симулирует негодование из-за военных складов в жилых домах, хотя прекрасно осведомлен об этой практике ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Зеленский вынужден был признать размещение военных складов в жилых районах, потому что был прижат к стенке и сотрясающая всю округу детонация не оставляла никаких альтернативных вариантов, кроме констатации, что в ВСУ размещают военные склады на территориях с гражданским населением», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинские войска регулярно прячут технику и боеприпасы в подвалах больниц, школ и жилых домов, используя мирных граждан в качестве живого щита.

    Недовольных таким соседством местных жителей зачастую расстреливают, отметил дипломат.

    «На территории ДНР у нас есть десятки зафиксированных точек, где ВСУ размещали свои склады в такого рода социальных учреждениях. И есть показания сотен мирных жителей с освобожденных территорий, которые констатировали, что это преднамеренная стратегия ВСУ - использовать гражданское население как живой щит», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    1 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили более 115 тыс. дронов с начала года

    ПВО России уничтожила более 115 тыс. украинских беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    За восемь месяцев 2026 года над территорией России было перехвачено более 100 тыс. вражеских аппаратов самолетного типа, причем пик противоборства пришелся на август.

    С января по август над территорией России уничтожили не менее 115 259 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Наибольшее количество перехваченных дронов зафиксировано в августе – 29 850 единиц.

    За три летних месяца системы ПВО нейтрализовали почти 60% от общего числа дронов, ликвидировав 69 098 целей. Самым результативным днем стало 18 августа, когда удалось сбить 1671 беспилотник. В среднем за восемь месяцев ежедневно уничтожалось около 474 аппаратов.

    Ранее в Минобороны подчеркивали, что европейские страны планируют нарастить поставки дронов из-за потерь ВСУ. В ведомстве предупредили, что это ведет к эскалации и ускоряет втягивание этих стран в вооруженный конфликт.

    Минобороны расценило планы европейских стран нарастить поставки дронов для ВСУ как шаг к эскалации и предупредило, что это ускорит втягивание Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за июль военные уничтожили почти 22 тыс. БПЛА. Российские средства ПВО за 15 августа сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ.

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