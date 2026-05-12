Эксперт Анохин сообщил об окончании ажиотажа вокруг микроквартир
Интерес покупателей к студиям минимальной площади снижается из-за бытовых ограничений и появления новых градостроительных норм в столичных регионах, заявил эксперт по недвижимости Константин Анохин.
Покупатели стали чаще задумываться о комфорте, сказал Анохин ТАСС.
«Спрос на такие квартиры держится, хотя уже без прежнего ажиотажа. Покупатели быстро сталкиваются с бытовыми ограничениями: нехваткой мест хранения, тесными кухнями, отсутствием полноценного пространства для семьи или удаленной работы», – рассказал эксперт.
Популярность малогабаритных объектов заметно выросла в 2024–2025 годах на фоне сильного удорожания жилья. Маленькая площадь позволяла людям сэкономить и приобрести недвижимость без критического увеличения ежемесячных платежей. Однако теперь ситуация меняется.
В Москве и Подмосковье новые проекты все чаще проектируются без квартир площадью менее 28 квадратных метров из-за ограничений на уровне согласования. В Петербурге микроформат пока сохраняется, составляя от 12% до 15% предложения, но тенденция на укрупнение площадей наблюдается и там.
Анохин добавил, что покупка микроквартир ради прописки осталась крайне узким сегментом. В основном такие сделки характерны для регионов, где регистрация дает налоговые льготы или иные преференции.
В столицах же подобные схемы часто связаны с серым рынком или необходимостью устройства детей в школы и сады, причем большинство людей предпочитают решать эти вопросы через временную регистрацию.
В 2024 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров. В феврале 2025 года депутаты Госдумы призвали взять под государственный контроль цены на жилую недвижимость.