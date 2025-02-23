В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье

Миронов предложил контролировать цены на новостройки и поддерживать застройщиков

Tекст: Дарья Григоренко

Миронов заявил, что цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, необходимо взять под государственный контроль. Он предложил проверять ценообразование и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается в сфере ЖКХ. Миронов подчеркнул, что в сложившейся ситуации спекулятивная составляющая в ценах на новостройки очень велика, передает РИА «Новости».

«Цены на жилье изумляют, не только в столицах. Возникает вопрос: что происходит в сфере строительства и недвижимости? Возможно, застройщикам выгоднее «держать» продажи, чем устанавливать справедливые цены», – выразил недоумение Миронов. Он добавил, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей.

Миронов также отметил важность обеспечения семей более просторным жильем. «Повышение рождаемости невозможно в студиях, едва превышающих размеры собачьей конуры. Минимум двухкомнатная квартира, а лучше – трехкомнатная», – заявил он. Лидер партии считает, что государственная поддержка должна быть направлена на застройщиков, возводящих преимущественно такое жилье.

Парламентарий подчеркнул, что тем, кто продолжает строить в массе «собачьи будки», не стоит рассчитывать на государственное финансирование. «Тратить государственные деньги на такое точно не стоит», – заключил Миронов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на первичном рынке жилья в России началось снижение цен, что может способствовать сокращению разрыва стоимости между первичным и вторичным рынками.