Иванов заявил о роли Сталина в сохранении независимости Финляндии
Глава советского правительства Иосиф Сталин после Второй мировой войны проявил особое отношение к Финляндии, что помогло стране сохранить независимость, заявил глава попечительского совета Российского военно-исторического общества, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов.
Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что Финляндия смогла остаться независимой благодаря доброму отношению Иосифа Сталина, передает ТАСС.
По словам Иванова, Сталин приказал не привлекать к юридической ответственности лидера Финляндии Карла Густава Маннергейма после окончания войны.
Иванов подчеркнул, что решение Сталина сыграло важную роль в послевоенной судьбе Финляндии и ее руководителей.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна якобы победила в войне с СССР, сохранив независимость после подписания договора в 1944 году.
Стубб также высказал мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшем будущем и напомнил, что финны уже однажды нашли компромиссное решение в 1944 году.
Помощник президента Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда осенью 1941 года, ссылаясь на материалы финской прессы.