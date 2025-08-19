Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
Мединский напомнил Стуббу о финских обстрелах Ленинграда в 1941 году
Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, процитировав материалы финской прессы за осень 1941 года.
Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
«Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».
По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».
Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».
Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».
Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.