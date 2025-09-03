  • Новость часаКремль отверг обвинения Трампа в заговоре России, Китая и КНДР против США
    3 сентября 2025, 11:20 • В мире

    Почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год

    Почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Губин

    Президент Финляндии Александр Стубб объявил, что считает свою страну одной из победительниц по итогам Второй мировой войны – и это при том, что финны были союзниками поверженной нацистской Германии. В чем извращенная логика финского президента и почему он постоянно вспоминает 1944 год в контексте украинского кризиса?

    Президент Финляндии Александр Стубб продолжает удивлять своими историческими экскурсами. Постоянно возвращаясь к событиям 1944 года, когда эта страна разорвала союз с Гитлером, он выдает все более разнообразные интерпретации этого факта истории. И каждый раз – в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины.

    Например, еще 19 марта Стубб заявил, что Киев ни в коем случае не должен повторить судьбу Хельсинки в 1944 году. Тогда он объяснял так: «Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения со Сталиным мира, потеряла два из этих столпов». В этих словах явно слышится сожаление о послевоенном устройстве Финляндии, Стубб даже вспомнил термин «финляндизация».

    Затем в августе в Белом доме, в присутствии Зеленского, Дональда Трампа и ряда руководителей европейских стран, он конкретизировал: «В 1944 году Финляндия сохранила независимость, но потеряла суверенитет и территории. Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе».

    И вот в сентябре он снова обратился к событиям 1944 года: «Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость». Поразительно – бывшие союзники Гитлера объявляют себя победителями во Второй мировой войне. Победителями СССР – а значит, и его союзников: США и Великобритании. А значит, считают правильной свою и довоенную политику, и политику во время Второй мировой.

    Стубб, несомненно, помнит, что межвоенная Финляндия была крайне русофобским государством, а ее граница проходила в 25 км от Ленинграда. СССР предлагал обмен территориями, чтобы убрать это географическое недоразумение, при котором, например, Илья Репин оказался за границей, не выходя из своего дома. Дело, конечно же, было не в Репине, а в обеспечении безопасности СССР – но финны не реагировали. Право соседа на безопасность не уважали.

    Зимой 1939-1940 годов случились военные действия, результатом которых было присоединение не только спорной части Карельского перешейка, но и Выборга (Виипури) – третьего по величине города Финляндии. Полтора года спустя, когда финский президент Ристо Рюти вступил в сговор с Гитлером, боевые действия возобновились. И шли до тех пор, пока этот союз действовал.

    1944 год действительно является одним из ключевых в истории финского государства. Именно тогда в Хельсинки наконец пришли к правильному выводу, что с Гитлером финны больше потеряют, нежели приобретут.

    19 сентября 1944 года в Москве было заключено перемирие, Финляндия вышла из Второй мировой войны (вовсе не объявляя себя тогда победителем). Согласно соглашению, восстанавливалась советско-финская граница 1940 года, к СССР также перешел район Петсамо (Печенги) на Кольском полуострове. В Парижском мирном договоре с Финляндией 1947 года была закреплена нынешняя российско-финляндская граница. А в 1948-м СССР и Финляндия заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который действовал до недавнего времени.

    Послевоенный СССР не нуждался в территориальных приобретениях, но нуждался в спокойствии у своих границ, в экономическом сотрудничестве с Западом. В чем же тогда, в 1944 году, была победа Финляндии? В том, что Сталин решил не ввозить в Хельсинки коммунистическое правительство Куусинена? Или в том, что финны наконец убедились в предстоящем поражении нацизма и, как принято говорить сегодня на Западе, выбрали правильную сторону истории?

    Несомненной победой можно считать сохраненные жизни – и финнов, и советских солдат, воевавших против союзной нацистам Финляндии. Победой здравого смысла было и то, что в Хельсинки после войны на много десятилетий отказались от русофобии и поддерживали с СССР привилегированные отношения.

    В тогдашней политической элите Суоми хватало разумных людей – и с ними можно было вести дела. Финские руководители – сначала маршал Маннергейм, а затем и Паасикиви (последний, кстати, из той же партии «Национальная коалиция», что и Стубб) – взяли курс на нейтралитет и наказание военных преступников. Сохранение экономической и внутриполитической самобытности Финляндии при внешнеполитических ограничениях, связанных с интересами безопасности СССР, было названо «финляндизацией». Это была вполне честная, уважительная и взаимовыгодная сделка.

    Сотрудничество с СССР продолжили и следующие финские руководители – Урхо Калева Кекконен и Мауно Койвисто. Эта политика также именовалась «курсом Паасикиви – Кекконена» и принесла Финляндии экономическое процветание и политическую стабильность. Ее не поколебал даже развал Советского Союза, наоборот – русские туристы добавили блеска финской туристической отрасли.

    Однако с 2022 года нейтральный статус сменился вступлением Финляндии в НАТО и такой же неуемной русофобией, как в межвоенный период. Финскую экономику сковал кризис, а приграничные с Россией города и поселки обанкротились.

    Вступление в НАТО, отказ от нейтралитета – если прямо следовать логике Стубба – как раз и лишили Финляндию и суверенитета, и территории. Теперь финские вооруженные силы подчиняются приказам командования НАТО в Брюсселе, а финские военные объекты используются для чужих интересов.

    В отличие от предшественников, нашедших правильную формулу сосуществования с восточным соседом, нынешний президент Финляндии ищет решение для Украины вовсе не там, где оно было найдено для Финляндии несколько десятилетий назад. Хельсинки обещает киевскому режиму помощь во вступлении Украины в НАТО.

    Стубб даже использует русофобскую риторику, напоминающую расистские выпады руководителей нацистской Германии о «варварах с Востока». Так, на закрытой части встречи в Вашингтоне Стубб заявлял, что донецкие города Славянск и Краматорск стали «бастионом против гуннов».

    Пусть в таком случае Стубб вспомнит, что независимость Финляндии в 1944 году спасли не укрепленные бастионы и не союз с Гитлером.

    «Если 1944 год не отпускает Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю И.В. Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов – сейчас в их роли выступает режим Зеленского», высказалась по этому поводу представитель МИД РФ Мария Захарова.

    И если Стуббу так дорога независимость Украины, то пусть он подскажет Зеленскому простой рецепт ее сохранения. Необходимо подтвердить провозглашенный еще в декларации о независимости страны суверенитет, принять территориальные реалии на земле и подписать на их основе мирное соглашение с Россией. И конечно, отречься от любых связей с нацистами. Точно так же, как в свое время поступило финское руководство, обеспечив своей стране десятки лет процветания. И пусть в Киеве, если хотят, тоже потом назовут это победой.

