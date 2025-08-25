  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитых украинских БПЛА над четырьмя регионами
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    14 комментариев
    25 августа 2025, 17:10 • В мире

    Финляндия променяла хорошую жизнь на украинский орден

    Финляндия променяла хорошую жизнь на украинский орден
    @ IMAGO/Lehtikuva/TASS

    Tекст: Станислав Лещенко

    Президент Финляндии Александр Стубб награжден украинским Орденом Ярослава Мудрого I степени. Это ему за дело: финны ради Украины действительно пошли на многое. Но именно теперь, распробовав последствия, начали об этом жалеть, а сам Стубб задумался о восстановлении отношений с Россией.

    «Мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны, но когда-нибудь новые отношения обязательно будут построены», – обещает президент Финляндии Александр Стубб.

    На протяжении всей своей политической карьеры он был глобалистом, а по финским меркам – антироссийским ястребом. Но в последнее время стал высказываться в примиренческом духе и даже подавать хорошие идеи насчет урегулирования на Украине

    Вероятно, его познакомили с результатами недавнего соцопроса, по которому две трети финнов хотят восстановить отношения с Россией (правда, при условии окончания боевых действий и смены власти). Финнов легко понять: русских они не любят, но голод не тетка.

    Пора валить

    За пять лет финская экономика пережила два мощных удара. Первый был нанесен пандемией Covid-19, второй последовал за разрывом с Россией. В результате посыпались» самые разные отрасли: энергетика, туризм, строительство, гражданская авиация, деревообработка.

    В период с апреля по июнь 2025 года безработица составила 10,2 % (это порядка 300 тысяч граждан трудоспособного возраста граждан), в аналогичный период прошлого года – 9,3 %. Больше всего рабочих мест потеряла оптовая и розничная торговля – до 40 тысяч.

    В июле 2025-го в стране было инициировано 251 дело о банкротстве компаний и организаций. За год (с августа 2024-го по июль 2025-го) – 3789 дел. Это на 500 больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

    Строительство, в котором были заняты сотни тысяч человек, считалось едва ли не главным двигателем финской экономики, но в последнее время превратилась в ее бремя.

    Именно на эту сферу приходится наибольшее количество банкротств: только в апреле заявления о начале соответствующей процедуры подали 87 компаний. В упадке все виды строек – квартиры, таунхаусы, коттеджи, коммерческие площади. Общее количество строек сократилось кратно: с 36 тысяч в 2022 году до 17 тысяч в 2024-м (годом ранее – 18 тысяч).

    Ассоциации предпринимателей Финляндии ссылается на исследование, по которому 19% малых и средних предприятий называют свою ситуацию «довольно сложной» или «очень плохой». Бизнесмены жалуются на снижение покупательной способности населения, на повышение налогов и на международную неопределенность, делающую перспективы бизнеса неясными.

    Правда, 34% опрошенных предпринимателей верят в улучшение ситуации в стране в течение года. Только 16% ожидают дальнейшего ухудшения. Но тут есть особая географическая привязка.

    Наиболее пессимистично положение дел оценивают представители компаний из восточных регионов, которые граничат с Россией.

    Они уже давно выступают с мрачными прогнозами о перспективах, так как места активного туризма, где россияне оставляли немалые деньги, при закрытой границе превратились в зону уныния.

    Резкие заявления Маури Куру, возглавляющего туристическую компанию, вызвали в стране настоящий резонанс. По словам бизнесмена, «самые умные» из его окружения уже обустраиваются за границей. Сам он рассматривает частичный перевод своего бизнеса за рубеж и

    советует детям оставить Финляндию сразу после окончания школы.

    Куру также раскритиковал правительство за ухудшение качества жизни и за отсутствие перспектив. Ранее, вложив девять млн евро в строительство коттеджного поселка для туристов в лапландском муниципалитете Муонио, он, как теперь выходит, выбросил деньги на ветер. Туристы в Муонио в достаточном количестве не едут – теперь такие поездки мало кому по карману.

    Ищу миллиард, а надо десять

    Увядание бизнеса неизбежно сказывается на собираемости налогов. Столкнувшись с недобором в госбюджет, правительство начало сокращать расходы. Мелкое чиновничество увольняют, социальных блага урезают. В совокупности это привело к забастовкам, сотрясающим страну уже три года.

    Такие «меры по стабилизации экономики» позволили сэкономить 2,6 млрд евро.

    Параллельно увеличивается налоговое бремя для тех, кто налоги по-прежнему платит. Особенно непопулярной в народе мерой стало повышение НДС: в сентябре прошлого года его ставка возросла с 24 до 25,5 %. До аналогичного уровня поднялись и ставка налога на страховые взносы.

    На практике это привело к росту цен на многие товары, в том числе на лекарства. Зато финское государство получит в этом году дополнительный миллиард евро.

    Однако «урезание осетра» на этом не остановится. Недавно министр финансов Риикка Пурра заявила, что в следующем году придется сократить расходы еще на миллиард. А после волны негодования сообщила, что ей с подчиненными путем кропотливой работы удалось «ужать» миллиард до 900 млн.

    Общий годовой бюджет финского государства составляет порядка 76 млрд евро. Для того, чтобы не свалится из большого дефицита в огромный, в этом году в долг возьмут 13,2 млрд. Общий госдолг Финляндии превышает 80% ВВП, это примерно соответствует среднему показателю среди стран ЕС, но обслуживать его тяжело – поэтому приходится набирать новые долги и сильнее затягивать пояса.

    Сокращать расходы планируют, с одной стороны, за счет таких непопулярных статей, как интеграция прибывающих мигрантов и помощь развивающимся странам, с другой, за счет таких популярных, как финансирование общественных организаций и субсидии для бизнеса. Также планируется упразднить государственное управление образования. Тем не менее, дефицит бюджета в следующем году составит почти 10 млрд евро.

    Компания Viking Line, занимающаяся паромной перевозкой между разными портами Балтийского моря, пригрозила, что переведет свои суда под шведский флаг, если финские власти урежут корпоративные субсидии на содержание экипажей. По подсчетам Минфина, это позволит сэкономить 36 млн евро. По прогнозам морского профсоюза, это сделает судоходство в Суоми нерентабельным.

    Там утверждают, что тысячи моряков останутся без работы (не говоря уже об обслуживающем персонале круизных судов), а переведенные под другой флаг корабли обратно будет не вернуть. В итоге Финляндия потеряет свой торговый флот.

    Зато президент Финляндии получил Орден Ярослава Мудрого. Но явно не за мудрость.

