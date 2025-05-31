Следовавшее в Россию судно под панамским флагом село на мель у берегов Швеции

Tекст: Мария Иванова

Грузовое судно Meshka, шедшее под панамским флагом в российский порт Высотск, село на мель неподалеку от города Ландскруна на юге Швеции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Пресс-секретарь Службы береговой охраны Вальдемар Линдекрантс заявил: «Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель».

По информации пресс-секретаря Управления морского судоходства Бьёрна Алверфельдта, судно в данный момент не загружено и следует в Высотск, расположенный у финской границы. Представители береговой охраны находятся на борту 180-метрового судна, признаков поступления воды внутрь не обнаружено.

Власти отмечают, что пока нет подозрений в преступных действиях, однако беседы с экипажем продолжаются. Вооруженные силы Швеции заявили, что ситуация под контролем и необходимости их вмешательства нет, расследование ведут другие госорганы.

В баках Meshka находится до 938 тыс. литров мазута, однако признаков утечки топлива в море не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Невельском районе Сахалина ввели режим ЧС из-за севшего на мель судна.

На прошлой неделе в Норвегии сухогруз выскочил на двор жилого дома.