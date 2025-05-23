Сухогруз выскочил на двор жилого дома в Норвегии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Контейнеровоз NCL Salten протаранил берег в районе Бюнесет в центре Норвегии, передает The New York Times. Инцидент произошел около пяти утра, когда судно длиной 134 метра село на мель, едва не врезавшись в дом пенсионера Йохана Хельберга.

По словам Хельберга, он мирно спал, пока сосед не разбудил его и не попросил выглянуть на улицу. «Я был в глубоком сне, услышал звон, подумал, что это звонок в дверь… Сосед крикнул: «Разве ты не видел корабль?», – рассказал Хельберг. До спальни судно не дошло всего на пять-шесть метров. Сам Хельберг отметил: «Я впечатлил себя тем, что остался спокоен. Я пережил и похуже».

Сосед Хельберга стал свидетелем аварии и был в шоке весь день, как и многие норвежцы, увидевшие фотографии и видео огромного корабля у самого берега. Обычно такие крупные суда проходят на расстоянии, по глубоководной части фьорда, отметил Хельберг.

Норвежские береговые власти сообщили, что пострадавших и разливов нефти не зафиксировано. Судно направлялось в город Оркангер, и причины аварии пока не установлены. После столкновения произошел оползень шириной около ста метров, вызванный вибрациями от корабля. Полиция оцепила опасный участок.

На борту находились 16 членов экипажа: капитан-норвежец, а также россияне и украинцы. Хельберг и его партнер пытались узнать у команды, все ли в порядке, однако моряки не комментировали аварию.

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