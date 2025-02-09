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Режим ЧС ввели в Невельском районе Сахалина из-за севшего на мель судна
В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС из-за иностранного судна, которое село на мель у острова, разлива топлива не зафиксировано, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Telegram-канале регионального ГУ МЧС говорится, что в Невельском районе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Это произошло после того, как иностранное судно село на мель в устье реки Казачки в Невельске, передает ТАСС.
По данным ведомства, разлива топлива не наблюдается, проводится постоянный мониторинг береговой линии. На месте задействованы 16 человек и 7 единиц техники от МЧС России. Глава Невельского округа Алексей Шабельник сообщил: «Наша главная задача – это сплошной мониторинг береговой полосы на предмет наличия нефтепродуктов. Этим мы будем заниматься каждые несколько часов. Люди будут выходить на береговую полосу и проводить наблюдения. Также наш районный Роспотребнадзор будет ежедневно брать пробы воды на наличие в ней следов нефтепродуктов».
В Министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области сообщил, что по распоряжению губернатора Валерия Лимаренко использовали беспилотный авиационный комплекс «Бражник» для мониторинга ситуации. С его помощью собраны актуальные данные о состоянии судна и прилегающей территории, которые направлены в оперативный штаб для анализа.
Напомним, 8 февраля грузовое судно An Yang 2 село на мель из-за сильного шторма. На борту судна находятся 20 членов экипажа, граждан Китая. Они обеспечены едой и водой, медицинская помощь им не требуется. Как сообщила пресс-служба правительства региона, судно загружено углем, мазутом и моторным маслом, разлива топлива не обнаружено. Следователи выясняют обстоятельства аварии иностранного судна, севшего на мель у побережья Невельского района Сахалина.