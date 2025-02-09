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Следователи проверили аварию судна у Сахалина
Следователи начали проверку аварии иностранного судна у побережья Сахалина
Следователи выясняют обстоятельства аварии иностранного судна, севшего на мель у побережья Невельского района Сахалина. Инцидент произошел 8 февраля из-за плохих погодных условий.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента с иностранным судном, выброшенным на мель у побережья Невельского района на Сахалине, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Согласно информации, происшествие произошло 8 февраля, когда судно, груженное углем, попало в неблагоприятные погодные условия и село на мель, снимаясь с якоря в районе морского порта Невельск.
На данный момент известно, что пострадавших в результате аварии нет. Также не было зафиксировано разлива нефтепродуктов и утраты груза. Однако Сахалинский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления СК России начал доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ.
В рамках расследования следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий для установления точных обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сахалине после крушения судна нашли тела трех человек, что стало продолжением череды морских катастроф в регионе. В 2016 году на Сахалине начали разбирать севший на мель танкер «Надежда», что также привлекло внимание к проблемам безопасности мореплавания. В 2015 году была восстановлена картина гибели траулера «Дальний Восток», что дало возможность выявить причины и обстоятельства трагедии.