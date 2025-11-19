Доход Маска за год превысил совокупную зарплату учителей начальных школ США

WP: Маск будет получать в год больше, чем все учителя начальных школ в США

Tекст: Мария Иванова

Предприниматель Илон Маск будет ежегодно зарабатывать больше, чем все учителя начальных школ в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

«Маск получит 1 трлн долларов в ближайшие десять лет, что эквивалентно среднему доходу в 100 млрд долларов в год», – пишет газета.

Этот годовой доход превышает общий заработок всех 1,4 млн учителей начальных школ в США, которые в 2024 году получили в сумме 97 млрд долларов, отмечает ТАСС.

По данным издания, примерно такую же сумму за год заработали все 3,2 млн американских кассиров. Для сравнения: 917 тыс. кадровых специалистов по итогам прошлого года заработали на 27 млрд долларов меньше, чем будет получать Маск ежегодно.

Ранее акционеры Tesla проголосовали за выплату Илону Маску компенсационного пакета на сумму около 1 трлн долларов, рассчитанного на десять лет, напоминает издание. Bloomberg отметило, что это станет крупнейшей выплатой топ-менеджеру в корпоративной истории США.

Сам Илон Маск в 2024 году стал самым богатым человеком за всю историю и возглавил список миллиардеров Forbes. В октябре этого года он первым в мире достиг состояния 500 млрд долларов, а в декабре прошлого года – 400 млрд долларов. Предыдущий рекорд также принадлежал Маску.

При этом американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что робот-гуманоид Tesla способен кардинально изменить финансовое положение населения всего мира.