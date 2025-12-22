Военная администрация Киева собралась обвинить Кличко в уголовном правонарушении

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас готовлю заявление о совершении уголовного правонарушения, связанного с бездействием городского главы в отношении одного из стратегических объектов Киева», – написал Ткаченко в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Он пообещал обнародовать детали в ближайшее время.

Ткаченко также сообщил, что недавно суд отказал удовлетворить иск Кличко, который требовал приостановить действие его кадровых распоряжений. По словам главы военной администрации, это значит, что обжалование не отменяет этих распоряжений, и они продолжают действовать.

Чиновник заявил, что Кличко продолжает делать кадровые назначения без согласования с городской военной администрацией, хотя это требует закон. Он отметил, что такие назначения происходят в ключевых департаментах города, и сама администрация чаще всего узнает об этом уже постфактум.

Из-за действий мэра управление критически важными направлениями жизнедеятельности Киева частично идет без должной координации с военной администрацией, что вызывает обеспокоенность у Ткаченко.

Ранее Кличко заявил, что власть на Украине «воняет авторитаризмом».