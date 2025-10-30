Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новоалександровки в Днепропетровской области, Нового, Успеновки и Яблоково в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М777 и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Садков и Хотени в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Волчанскими Хуторами и Покаляным в Харьковской области.

ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также три склада матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Куриловки и Кучеровки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области.

Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка в Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее Купянска.

Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сдаться в плен. Группа боевиков из 12 человек уже сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. Прорабатываются варианты их безопасного вывода.

За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV.

Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Васюковки, Дроновки, Закотного, Петровского, Плещеевки, Свято-Покровского и Северска в ДНР.

При этом противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак» и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция, два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Доброполья, Новониколаевки, Розы Люксембург, Торецкого в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала и в микрорайоне «Железнодорожный», закрепляются на территории городской промзоны.

На юге города, после освобождения микрорайона «Троянда», подразделения 2-й армии продвинулись в Гнатовке (ДНР), проводится ее зачистка.

Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части Димитрова (ДНР), проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.

Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

При этом были уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пикап и артиллерийское орудие.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 480 военнослужащих, машина пехоты, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

Президент России Владимир Путин поздравил с успехами военных объединенной группировки войск.