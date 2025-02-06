Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Пленный ВСУ заявил, что 80% мужчин на Украине не хотят воевать
Пленный Максим Волошин рассказал о нежелании 80% мужчин на Украине воевать
По словам пленного военнослужащего Максима Волошина, 80% украинских мужчин не хотят воевать и идут на фронт под давлением угрозы тюремного заключения.
Пленный военнослужащий ВСУ Максим Волошин заявил, что 80% мужчин на Украине не хотят участвовать в военных действиях, сообщает РИА «Новости».
По его словам, большинство людей отправляются на фронт под угрозой тюремного заключения. «80% людей не хотят воевать. Просто заставили. Не пойдешь – тюрьма, а из тюрьмы тебя все равно закинут туда. Не оставили выбора», – сказал Волошин.
Он также рассказал о своем опыте, упомянув, что находился в учебном центре всего неделю. «После этого я самовольно оставил часть на два-три месяца, но потом меня поймал военкомат в Днепропетровской области», – добавил он. Волошин отметил, что многие мужчины на Украине сталкиваются с подобной ситуацией и вынуждены идти на фронт под давлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перевели 2 тыс. военных с тыловых должностей на фронт, а также мобилизовали бойца со стеклянным глазом на место наводчика, и назвала три причины роста дезертирства в рядах украинской армии.