Политолог назвала три причины роста дезертирства в рядах ВСУ

Политолог Шеслер: Дезертирство в ВСУ обретает угрожающий для Киева масштаб

Tекст: Анастасия Куликова

«По состоянию на сентябрь на Украине было открыто более 80 тыс. уголовных дел по дезертирству и самовольному оставлению части. Причем по каждому из них может проходить не один, а несколько человек. Дело в том, что немало случаев групповых уклонений, а на них заводится одно дело. Таким образом, 100 тыс. дезертиров – явно заниженная оценка», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, тенденция роста случаев дезертирства в рядах ВСУ объясняет тремя причинами.

Первая из них связана с насильственной мобилизацией. «В Сети можно найти множество примеров «бусификации»: украинцев дубинками и палками, кулаками затаскивают в автобусы, отвозят в ТЦК и заставляют подписать заявление о «добровольном согласии» на начало военной службы. Таким образом, люди, которые сегодня оказываются на передовой, деморализованы и не мотивированы», – уточнила собеседница.

«Вторая причина заключается в том, что украинская армия терпит значительное поражение. Военные отступают и теряют позиции, – продолжила Шеслер. – Бойцы ВСУ чувствуют себя беззащитными перед ВС России и не хотят воевать. Это также значительный фактор, заставляющий их дезертировать».

Третья причина роста числа дезертиров – отсутствие у украинцев чувства социальной защищенности, указала Шеслер. «Стоит получить военному инвалидность, его сразу выкидывают. Да, ему платят, но речь идет о 600-800 гривнах в месяц (1,4 – 1,9 тыс. рублей) – это очень мало. Разумеется, это влияет на желание людей поскорее убежать с боевых позиций», – сказала она.

Эксперт подчеркнула: дезертирство и случаи самовольного оставления части обретают угрожающие для Киева тенденции. «Все из украинской армии не разбегутся – все-таки есть в том числе запуганные, которые продолжат молча выполнять приказы. Тем не менее по мере того, как российские войска будут развивать свои успехи, желающих дезертировать в ВСУ будет становиться все больше и больше», – прогнозирует политолог.

На этом фоне говорить о том, что на Украине могут начаться антивоенные выступления, пока не приходится, считает она. «Для проведения политических и общественных акций необходим субъект, структура, которая будет это организовывать. В условиях тоталитарной диктатуры, полной подчиненности Зеленскому СБУ, полиции, Нацгвардии, появление такой силы невозможно. Поэтому в стране есть единичные случаи, когда местные жители сплачиваются и отбивают мужчин у ТЦК. Но я не вижу перспектив, чтобы украинцы организованно дали отпор той же мобилизации», – заключила Шеслер.

Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.