  • Новость часаПремьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»
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    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    30 октября 2024, 14:36 • Новости дня

    Политолог назвала три причины роста дезертирства в рядах ВСУ

    Политолог Шеслер: Дезертирство в ВСУ обретает угрожающий для Киева масштаб

    Политолог назвала три причины роста дезертирства в рядах ВСУ
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дезертирство в ВСУ обретает угрожающие Киеву тенденции. Причин роста случаев самовольного оставления части несколько. Среди них – насильственная мобилизация, поражение украинской армии на фронте, а также отсутствие у людей чувства социальной защищенности, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Верховной раде сообщили о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ.

    «По состоянию на сентябрь на Украине было открыто более 80 тыс. уголовных дел по дезертирству и самовольному оставлению части. Причем по каждому из них может проходить не один, а несколько человек. Дело в том, что немало случаев групповых уклонений, а на них заводится одно дело. Таким образом, 100 тыс. дезертиров – явно заниженная оценка», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, тенденция роста случаев дезертирства в рядах ВСУ объясняет тремя причинами.

    Первая из них связана с насильственной мобилизацией. «В Сети можно найти множество примеров «бусификации»: украинцев дубинками и палками, кулаками затаскивают в автобусы, отвозят в ТЦК и заставляют подписать заявление о «добровольном согласии» на начало военной службы. Таким образом, люди, которые сегодня оказываются на передовой, деморализованы и не мотивированы», – уточнила собеседница.

    «Вторая причина заключается в том, что украинская армия терпит значительное поражение. Военные отступают и теряют позиции, – продолжила Шеслер. – Бойцы ВСУ чувствуют себя беззащитными перед ВС России и не хотят воевать. Это также значительный фактор, заставляющий их дезертировать».

    Третья причина роста числа дезертиров – отсутствие у украинцев чувства социальной защищенности, указала Шеслер. «Стоит получить военному инвалидность, его сразу выкидывают. Да, ему платят, но речь идет о 600-800 гривнах в месяц (1,4 – 1,9 тыс. рублей) – это очень мало. Разумеется, это влияет на желание людей поскорее убежать с боевых позиций», – сказала она.

    Эксперт подчеркнула: дезертирство и случаи самовольного оставления части обретают угрожающие для Киева тенденции. «Все из украинской армии не разбегутся – все-таки есть в том числе запуганные, которые продолжат молча выполнять приказы. Тем не менее по мере того, как российские войска будут развивать свои успехи, желающих дезертировать в ВСУ будет становиться все больше и больше», – прогнозирует политолог.

    На этом фоне говорить о том, что на Украине могут начаться антивоенные выступления, пока не приходится, считает она. «Для проведения политических и общественных акций необходим субъект, структура, которая будет это организовывать. В условиях тоталитарной диктатуры, полной подчиненности Зеленскому СБУ, полиции, Нацгвардии, появление такой силы невозможно. Поэтому в стране есть единичные случаи, когда местные жители сплачиваются и отбивают мужчин у ТЦК. Но я не вижу перспектив, чтобы украинцы организованно дали отпор той же мобилизации», – заключила Шеслер.

    Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

    По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

    В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

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    30 октября 2024, 04:00 • Новости дня
    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам

    Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский дипломат заявил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, пишет Financial Times.

    «Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».

    При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.

    По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    30 октября 2024, 01:33 • Новости дня
    Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона

    Кадыров сообщил о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне

    Tекст: Антон Антонов

    Атака украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне привела к гибели украинских пленных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров указал, что «жертв с нашей стороны нет», но есть жертвы «среди украинских пленных». Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне, включая РУС, содержится до десяти украинских пленных.

    «Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – заявил он в Telegram.

    Напомним, в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша одного из здании. Кадыров заявил, что атака повлечет «возмездие».

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    29 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    @ Максим Блинов/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался Андрей Черемисинов, известный участник телеигры «Что? Где? Когда?» и советник генерального директора Росатома по информационным проектам.

    Черемисинову было 55 лет, о его смерти сообщил Telegram-канал «Что? Где? Когда?».

    «Сегодня не стало Андрея Черемисинова. <…> Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», – говорится в публикации.

    Черемисинов более семи лет представлял Росатом в игре «Что? Где? Когда?». За это время он не только защищал интересы знатоков, но и активно участвовал в разрешении сложных игровых ситуаций. Кроме того, он вручал приз «Хрустальный атом», который стал символом признания заслуг и выделения лучших знатоков.

    В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила о смерти Валерия Мешкова, известного фигуриста и четырехкратного чемпиона СССР. Ему было 79 лет.

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    30 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово

    ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ отступили с восточной части Запорожского проспекта в Курахово, оставляя стрелковое вооружение и раненых сослуживцев, что свидетельствует о сложном положении гарнизона противника.

    Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.

    Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    29 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Убит служивший в «Азове» гребец сборной Украины
    Убит служивший в «Азове» гребец сборной Украины
    @ @rowingukraine

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший член сборной Украины по гребле и боевик «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Даниил Егоров погиб в ходе боевых действий, сообщили в украинском министерстве молодежи и спорта.

    Егоров – бывший член украинской национальной сборной по академической гребле и боевик «Азова», ему было 24 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского ведомства.

    Егоров стал членом сборной Украины в 2016 году. За свою спортивную карьеру он завоевал бронзу на чемпионате Европы среди юниоров в 2017 году, а также серебро на молодежном чемпионате Европы в 2019 году.

    Ранее ВС России ударили по позициям украинских войск в Харькове, включая позиции боевиков «Азова» и иностранных наемников. В Геническе в Херсонской области российские контрразведчики задержали гражданина, подозреваемого в пропаганде деятельности запрещенного в России «Азова» в интернете.

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    30 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США и аннулировании визы оператора

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий» по административным причинам, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, журналисты ехали в США для освещения президентских выборов и имели все необходимые документы, однако виза одного из операторов была аннулирована по «административным причинам», передает радио Sputnik.

    Инцидент произошел ночью 29 октября по времени США. Журналисты намеревались освещать президентские выборы, у них были визы и разрешения. Однако по прибытии их задержали в аэропорту, где проводили длительный допрос. Оператору группы в итоге отказали в пересечении границы, аннулировав визу на основании неясных «административных резонов».

    Захарова отметила, что этот случай демонстрирует произвол, так как американские власти не проинформировали российских дипломатов в Вашингтоне о задержании граждан России. Она выразила недоумение по поводу причин аннулирования визы оператора, подчеркнув, что это произошло в отсутствие предварительного уведомления.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    В сентябре Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

    Ранее министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    30 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии

    Российская авиация нанесла удар по украинским войскам на Запорожской линии

    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российская авиация нанесла массированный удар по украинским войскам на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, что привело к повреждениям инфраструктуры в регионе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российская фронтовая авиация провела массированный авиаудар по позициям украинских вооруженных сил на Ореховском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что удары были нанесены рано утром. Основные цели атак располагались в районе городов Орехов и Малая Токмачка.

    Рогов заявил: «Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на Ореховском направлении». По его словам, удары производились авиабомбами ФАБ-500, что позволило нанести серьезный урон противнику.

    Также известно, что несколько объектов инфраструктуры в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров. Однако подробности о характере повреждений или количестве объектов не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали автозаправку в Энергодаре, в результате чего погиб человек, а город остался без электроснабжения. ВСУ ранее повредили тепловой узел в Энергодаре перед началом отопительного сезона.

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    30 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве

    Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после взрывов

    Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после ночных взрывов, опубликовав фото с места происшествия в своем Telegram-канале.

    В результате взрывов в Киеве было повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

    Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия и сообщил: «Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ».

    Мосийчук не предоставил дополнительных сведений о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове произошли взрывы, власти Киева сообщили о взрыве на автотранспортном предприятии, а в Дарницком районе украинской столицы прогремел мощный взрыв.

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    30 октября 2024, 02:26 • Новости дня
    Россия пообещала Финляндии ответ на арест госсобственности

    Захарова предупредила Финляндию об ответе Москвы на неправомерные решения в отношении госсобственности России

    Россия пообещала Финляндии ответ на арест госсобственности
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Любые неправомерные решения Финляндии не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию об аресте объектов российской госсобственности в Финляндии.

    Захарова сообщила, что финские судебные власти официально уведомили представительство ФГУП «Госзагрансобственность» в Финляндии об аресте здания в Хельсинки. При этом, как отметила Захарова, в уведомлении отсутствуют какие-либо основания для данного решения.

    В финских СМИ сообщалось о мерах в отношении других объектов российской недвижимости, но официальных уведомлений об аресте этих объектов российская сторона не получала, заявила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД России.

    «Посольством России в Хельсинки направлены запросы в МИД Финляндии и службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию, предоставить информацию о процедурах исполнения решений в отношении российской недвижимости, если таковые были приняты, а также прокомментировать, как они соотносятся с нормами международного права, касающимися собственности государства», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Финляндии постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро по иску шести украинских компаний. СМИ сообщали, что финская служба судебных приставов арестовала около 40 объектов российской государственной собственности общей стоимостью более 35 млн евро.

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    30 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в последние сутки освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Запад» установила контроль над Кругляковкой, указало Минобороны в своем Telegram-канале. Отдельно отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов поздравил с освобождением поселка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

    «Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», – указал глава ведомства.

    Он подчеркнул, что бойцы проявляют стойкость и отвагу, повторяя подвиги ветеранов-фронтовиков, боровшихся за освобождение страны от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Также группировка поразила живую силу и технику 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Петропавловки и Берестового. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 410 военнослужащих и значительное количество техники, включая БМП и РСЗО.

    Группировка «Север» поразила украинские формирования в Харьковской области и отразила две контратаки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинских сил в зоне ее действия составили до 70 человек, несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Южная группировка ударила по механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Украинская сторона потеряла до 520 человек, бронетехнику и артиллерийские установки. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 515 человек.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). До этого накануне ВС России освободили три других населенных пункта на Украине.

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    30 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Дроны «Князь Вандал» уничтожили колонну украинской техники в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Суджанском районе Курской области дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили украинскую бронетехнику и грузовик с боеприпасами.

    Колонну украинской бронетехники и грузовик с боеприпасами в Суджанском районе Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Отмечается, что погодные условия сыграли важную роль в этой операции. Техника вязнет, а пехота не успевает окапываться, потому удары дронов колонны не переживают.

    Указывается, что атаку осуществляли новейшие дроны «Князь Вандал Новгородский» совместно со спецназом.

    Ранее российские военные использовали дрон «Иноходец» для нанесения удара по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке в Сумской области. Дрон также уничтожил замаскированную станцию РЭБ «Нота» ВСУ в Курской области.

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    30 октября 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

    Политолог Скачко: Массовое дезертирство – последняя стадия перед антивоенными выступлениями на Украине

    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восприятие украинскими военными бессмысленности боевых действий повышает у ВСУ желание выжить. В такой ситуации у них два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать. При этом самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Верховной раде сообщили о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ.

    «В середине 2022 года численность украинской армии составляла чуть больше миллиона человек. Сейчас каждый десятый военный – дезертир. Такие цифры свидетельствуют об общем неблагополучии как в ВСУ, так и в обществе в целом», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он пояснил: в стране постепенно исчезает даже бытовой патриотизм, на котором держалась авантюра с вторжением в Курскую область. «На этом фоне Украина автоматически становится нападающей стороной», – уточнил собеседник. Кроме того, тенденция роста случаев дезертирства объясняется и тем, что офис Владимира Зеленского не может вразумительно ответить, для чего воюет Украина и зачем должны погибать украинцы.

    По прогнозам Скачко, ситуация в рядах ВСУ будет лишь усугубляться. «По мере развития наступления российской армии и мощи ударов ВС России, число случаев самовольного оставления воинской части и неисполнения приказов будет лишь расти. Ведь восприятие бессмысленности боевых действий повышает желание выжить. В такой ситуации у украинца два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать», – считает он. Вместе с тем, самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, заключил Скачко.

    Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

    По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

    В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

    Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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