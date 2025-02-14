Житель Запорожья сообщил об уничтожении командирами ВСУ рапортов о негодности к службе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают рапорта мобилизованных о негодности к воинской службе. Об этом сообщил житель Запорожья Константин в разговоре с РИА «Новости». По его словам, военнослужащие сталкиваются с трудностями в получении юридической помощи и сборе необходимых документов, подтверждающих их негодность к службе.

Константин подчеркнул, что адвокаты не допускаются в территориальные центры комплектования (ТЦК). Лишь после попадания в военную часть и получения доступа к телефону военнослужащие могут связаться с родными, которые начинают собирать необходимые справки. Однако, если мобилизованные пытаются заниматься этим самостоятельно, их рапорта часто «теряются» или уничтожаются.

Он также отметил случаи, когда мобилизованных забирают в военкомат, а уже на следующий день они оказываются на передовой, например, под Донецком. Это, по словам Константина, делает самостоятельное оформление документов практически невозможным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Украины объявило о возможности для 18-летних заключать контракты с Вооруженными силами страны. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ рассказал о том, что военных, которые занимались отловом уклонистов, теперь отправляют на фронт. Украинские родители начали забирать своих детей из вузов из-за угрозы мобилизации и отправки на службу в ВСУ.