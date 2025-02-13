Tекст: Александра Юдина

Жители Украины начали забирать своих детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военные комиссары, передает РИА «Новости».

По словам жительницы Житомира, улицы стали пустеть, и мужчин практически не видно уже несколько месяцев, вне зависимости от возраста.

Она отметила, что мальчиков стараются забрать из учебных заведений, чтобы скрыть их от военкоматов, которые на Украине называют ТЦК.

Жительница Харьковской области также подтвердила, что спрятала своих сыновей с самого начала мобилизации. Она рассказала, что ее сыновья не выходят на улицу уже два года из-за страха быть пойманными для службы, хотя одному из них еще не было восемнадцати лет.

Женщина подчеркнула, что в целях безопасности и для избежания мобилизации многие семьи в регионе предпочитают содержать мужчин дома.

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