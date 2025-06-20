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Лихачев заявил о готовности России восстановить мирные ядерные объекты Ирана
Глава Росатома сообщил о готовности помочь восстановить иранские объекты атомной энергетики
Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов, основываясь на успешном опыте работы на АЭС «Бушер».
Россия намерена оказать содействие Ирану в восстановлении объектов, поврежденных израильскими ударами, передает ТАСС. Глава Росатома Алексей Лихачев напомнил, что российские специалисты уже имели опыт восстановления и строительства иранских атомных станций, в том числе завершения достройки АЭС «Бушер» после ее повреждения в ходе военных действий.
«Она попала в эпицентр военных действий, была полуразрушена, мы ее достраивали», – заявил Лихачев. Он также подчеркнул, что Россия исполняла ряд технических задач в поддержку иранских партнеров и готова продолжить подобное сотрудничество, если потребуется.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. На следующий день Иран совершил ответную атаку, после чего стороны продолжили обмен ударами. Оба государства подтвердили наличие разрушений и жертв среди гражданского населения, а также попадания по ключевым объектам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нависшей ядерной угрозе над регионом Каспийского моря. Президент России на пленарном заседании ПМЭФ отметил важность мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке и выразил поддержку иранским интересам в сфере атомной энергетики. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории. Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой.