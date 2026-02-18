Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Живов задается вопросом, как будет реализована такая инициатива, и отмечает, что перспектива появления американских военных на территории, прилегающей к Белгороду, Курску и Донецку, кажется ему сомнительной.

Блогер также подчеркивает, что российская сторона не видит признаков готовности Киева пойти на какие-либо уступки. По его мнению, ключевым вопросом остается отсутствие прогресса по возможному выводу украинских войск из Донбасса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по Украине в Женеве обсуждался вопрос мониторинга прекращения огня с участием США, и по этому направлению «практически достигнута договоренность», передает РБК. Глава киевского режима отметил, что переговоры по военным вопросам были конструктивными, однако пообещал поделиться подробностями после возвращения украинской делегации.

В среду в Женеве состоялся второй день переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также анонсировал очередную встречу по урегулированию ситуации на Украине.