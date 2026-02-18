ФРГ разрешила украинским инструкторам работать в военных школах

Кабмин ФРГ подтвердил участие украинских инструкторов в военных центрах страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кабинет министров Германии подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель минобороны Натали Йеннинг заявила на брифинге, что в минувшую пятницу Германия и Украина подписали техническое соглашение, предусматривающее участие украинских военнослужащих в учебном процессе.

Йеннинг отметила: «В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск». Подробности соглашения пока не раскрываются.

По словам представителя минобороны, конкретные детали будут уточняться в ходе реализации соглашения. Она подчеркнула, что сейчас не может предоставить дополнительных данных, так как процесс оформления еще продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Spiegel сообщил о начале обучения немецких солдат украинскими военными, в рамках которого они будут обучать использованию беспилотников. Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

А канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул стремление ФРГ стать самой мощной армией Европы.



