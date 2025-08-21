Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Грузинские СМИ назвали имя американца, ответственного за осенние акции протеста
Директор грузинских программ Международного Республиканского Института США (IRI) Джонни Дипиро будет курировать организацию осенних акций протеста в стране в случае отзыва «безвиза» с Европой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
ЕС ранее потребовал от Грузии до 31 августа выполнить ряд, несправедливых по мнению Тбилиси, требований для сохранения «безвиза», в том числе отозвать законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прозрачности иностранногго финансирования.
По данным телекомпании «Рустави-2», в случае отмены «безвиза» под руководством Джонни Дипиро подготовлен план действий, предусматривающий с 13 сентября акции протеста с участием радикальных оппозиционных партий и активистов.
После этого, во второй половине сентября, в США пройдут тренинги для оппонентов властей Грузии, чтобы обучить их дальнейшим действиям.
Дипиро прибыл в Грузию 14 августа и провел встречи с оппозиционерами, сообщила «Рустави-2».
«Мирной революции нет альтернативы», – заявил представитель саакашвилевского «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили связал IRI с «глубинным государством», отметив, что «начался процесс подготовки процессов для вывода людей на улицы и оказания давления на власти».
4 октября в Грузии пройдут местные выборы, в них не участвует часть оппозиции, которая хочет радикализировать политические процессы.