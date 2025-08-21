Грузинские СМИ назвали имя американца, ответственного за осенние акции протеста

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

ЕС ранее потребовал от Грузии до 31 августа выполнить ряд, несправедливых по мнению Тбилиси, требований для сохранения «безвиза», в том числе отозвать законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прозрачности иностранногго финансирования.

По данным телекомпании «Рустави-2», в случае отмены «безвиза» под руководством Джонни Дипиро подготовлен план действий, предусматривающий с 13 сентября акции протеста с участием радикальных оппозиционных партий и активистов.

После этого, во второй половине сентября, в США пройдут тренинги для оппонентов властей Грузии, чтобы обучить их дальнейшим действиям.

Дипиро прибыл в Грузию 14 августа и провел встречи с оппозиционерами, сообщила «Рустави-2».

«Мирной революции нет альтернативы», – заявил представитель саакашвилевского «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили связал IRI с «глубинным государством», отметив, что «начался процесс подготовки процессов для вывода людей на улицы и оказания давления на власти».

4 октября в Грузии пройдут местные выборы, в них не участвует часть оппозиции, которая хочет радикализировать политические процессы.