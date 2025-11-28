Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Грузинские СМИ: От Тбилиси требовали открыть «второй фронт», чтобы отвлечь 40 тыс. российских солдат
До 40 тыс. российских военных должна была отвлечь Грузия, от которой хотели открытия «второго фронта» после начала СВО, заявил первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если бы во власти в Грузии в 2022 году был бы (экс-президент, гражданин Украины Михаил) Саакашвили, он в тот же день открыл бы «второй фронт». 40 тыс. обученных солдат Россия должна была бы отвлечь на это направление», – сказал он в интервью телекомпании «Имеди».
По его словам, именно поэтому, в ожидании возможного военного сценария, «украинские спецслужбы тайно направили Саакашвили в Грузию в конце 2021 года».
«Хотели устроить революцию для смены власти, хотели, чтобы Саакашвили вывел сторонников на улицы», – сказал Леван Мачавариани.
«Сегодня уже ясно, что Украину обрекли (внешние патроны), использовали как полигон», – заявил первый зампред фракции.
По его словам, недовольство Запада «Грузинской мечтой» обусловлено именно отказом открыть «второй фронт».