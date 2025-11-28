Грузинские СМИ: От Тбилиси требовали открыть «второй фронт», чтобы отвлечь 40 тыс. российских солдат

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Если бы во власти в Грузии в 2022 году был бы (экс-президент, гражданин Украины Михаил) Саакашвили, он в тот же день открыл бы «второй фронт». 40 тыс. обученных солдат Россия должна была бы отвлечь на это направление», – сказал он в интервью телекомпании «Имеди».

По его словам, именно поэтому, в ожидании возможного военного сценария, «украинские спецслужбы тайно направили Саакашвили в Грузию в конце 2021 года».

«Хотели устроить революцию для смены власти, хотели, чтобы Саакашвили вывел сторонников на улицы», – сказал Леван Мачавариани.

«Сегодня уже ясно, что Украину обрекли (внешние патроны), использовали как полигон», – заявил первый зампред фракции.

По его словам, недовольство Запада «Грузинской мечтой» обусловлено именно отказом открыть «второй фронт».