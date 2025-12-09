Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.2 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с главой РАН Красниковым
Президент Владимир Путин во вторник планирует встретиться с руководителем Российской академии наук Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Красников будет у Путина с докладом, это будет открытая встреча, сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что глава государства проведет серию двусторонних встреч до позднего вечера, большая их часть будет закрытыми.
Напомним, в июле Красников на встрече с президентом сообщил о востребованности и эффективности фундаментальных исследований для нужд обороны и безопасности страны.