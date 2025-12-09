Песков анонсировал встречу Путина с главой РАН Красниковым

Tекст: Алексей Дегтярёв

Красников будет у Путина с докладом, это будет открытая встреча, сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что глава государства проведет серию двусторонних встреч до позднего вечера, большая их часть будет закрытыми.

Напомним, в июле Красников на встрече с президентом сообщил о востребованности и эффективности фундаментальных исследований для нужд обороны и безопасности страны.