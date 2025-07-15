Президент РАН назвал востребованными исследования для обороны России

Президент РАН Красников назвал востребованными исследования для обороны России

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, шестая подпрограмма, посвященная фундаментальным исследованиям для обороны и безопасности, была запущена в конце 2023 года после длительного перерыва, передает ТАСС.

«Могу сказать, что она сделана очень правильно. У нас все исследования востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружениям и генеральными технологами», – отметил Красников. Он также подчеркнул, что Российская академия наук считает такую работу крайне важной и своевременной.

Ранее Красников сообщил Путину о том, что руководство Российской академии наук согласовало с Минпросвещения внедрение новых федеральных учебников по основным научным дисциплинам с предполагаемым стартом в 2027 году.