Баканов назвал отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА внутренним делом США

Tекст: Мария Иванова

Отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана на пост руководителя НАСА является внутренним делом США, заявил Дмитрий Баканов, глава Роскосмоса, передает ТАСС. По его словам, госкорпорация не дает оценок подобным решениям и продолжит работать с тем руководителем, который будет назначен.

Баканов отметил: «Никак это не оцениваем. Это внутреннее дело Соединенных Штатов – кого назначат, с тем мы будем работать».

Он также выразил ожидание новой кандидатуры и подчеркнул, что взаимодействие будет продолжено: совместные пилотируемые миссии останутся в планах двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом планирует отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА за несколько дней до голосования в Сенате. Президент США Дональд Трамп заявил о скором объявлении нового кандидата на этот пост.