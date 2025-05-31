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СМИ узнали о планах правительства отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA
Semafor: Белый дом намерен отозвать кандидатуру Айзекмана с поста главы NASA
Белый дом готов отзвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате, пишет Semafor со ссылкой на три источника и подтверждение администрации президента США.
Предприниматель и астронавт-коммерсант Джаред Айзекман в апреле прошел в Сенатский комитет по торговле, после чего лидер сенатского большинства Джон Тун предложил провести голосование по его кандидатуре в качестве главы NASA, пишет портал Semafor.
«Новый глава NASA поможет вывести человечество в космос и выполнит смелую миссию президента Дональда Трампа по установке американского флага на планете Марс. Важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал программе президента «Америка прежде всего», и о замене вскоре будет объявлено непосредственно президентом Трампом», – заявила представитель пресс-службы Белого дома Лиз Хьюстон.
В субботу сторонники Айзекмана забеспокоились о том, что Белый дом отменит выдвижение бизнесмена, но четких формулировок причин для этого никто не приводил.
Консервативная политическая активистка Лора Лумер предположила, что выдвижение Айзекмана находится под угрозой из-за дружбы с Илоном Маском, который покинул администрацию президента на этой неделе, а Айзекман является одним из деловых партнеров Маска.
NASA не имеет утвержденного Сенатом руководителя с 20 января, когда Билл Нельсон ушел в отставку с этой должности.
Как писала в сентябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, астронавты корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос впервые. Это были командир экипажа Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис.