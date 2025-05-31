СМИ узнали о планах правительства отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

Semafor: Белый дом намерен отозвать кандидатуру Айзекмана с поста главы NASA

Tекст: Ирма Каплан

Предприниматель и астронавт-коммерсант Джаред Айзекман в апреле прошел в Сенатский комитет по торговле, после чего лидер сенатского большинства Джон Тун предложил провести голосование по его кандидатуре в качестве главы NASA, пишет портал Semafor.

«Новый глава NASA поможет вывести человечество в космос и выполнит смелую миссию президента Дональда Трампа по установке американского флага на планете Марс. Важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал программе президента «Америка прежде всего», и о замене вскоре будет объявлено непосредственно президентом Трампом», – заявила представитель пресс-службы Белого дома Лиз Хьюстон.

В субботу сторонники Айзекмана забеспокоились о том, что Белый дом отменит выдвижение бизнесмена, но четких формулировок причин для этого никто не приводил.

Консервативная политическая активистка Лора Лумер предположила, что выдвижение Айзекмана находится под угрозой из-за дружбы с Илоном Маском, который покинул администрацию президента на этой неделе, а Айзекман является одним из деловых партнеров Маска.

NASA не имеет утвержденного Сенатом руководителя с 20 января, когда Билл Нельсон ушел в отставку с этой должности.

Как писала в сентябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, астронавты корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос впервые. Это были командир экипажа Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис.