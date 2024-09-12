Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.5 комментариев
В открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты
В рамках миссии Polaris Dawn в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты
Астронавты корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос впервые, сообщила компания SpaceX.
В космос вышли командир экипажа Джаред Айзекман, инженер Сара Джиллис готовится к выходу в открытый космос, передает ТАСС.
Это первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и непрофессиональным экипажем стартовала 10 сентября с космодрома Космический центра имени Джона Кеннеди во Флориде.