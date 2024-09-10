Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.2 комментария
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с миссией космических туристов
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Корабль стартовал в 5.23 по времени Восточного побережья США (12.23 мск). При этом запуск был перенесен на два часа, передает РИА «Новости».
На борту Crew Dragon находятся оплативший получившую название миссию бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис, бывший военный летчик Скотт Потит и главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.
Напомним, в мае 2023 года корабль Crew Dragon произвел стыковку в автоматическом режиме с МКС, он доставил четырех космических туристов.