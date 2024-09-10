Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с миссией космических туристов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корабль стартовал в 5.23 по времени Восточного побережья США (12.23 мск). При этом запуск был перенесен на два часа, передает РИА «Новости».

На борту Crew Dragon находятся оплативший получившую название миссию бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис, бывший военный летчик Скотт Потит и главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.

Напомним, в мае 2023 года корабль Crew Dragon произвел стыковку в автоматическом режиме с МКС, он доставил четырех космических туристов.