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    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    15 комментариев
    10 сентября 2024, 15:07 • Новости дня

    Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами

    Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с миссией космических туристов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.

    Корабль стартовал в 5.23 по времени Восточного побережья США (12.23 мск). При этом запуск был перенесен на два часа, передает РИА «Новости».

    На борту Crew Dragon находятся оплативший получившую название миссию бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис, бывший военный летчик Скотт Потит и главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.

    Напомним, в мае 2023 года корабль Crew Dragon произвел стыковку в автоматическом режиме с МКС, он доставил четырех космических туристов.

    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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    9 сентября 2024, 16:09 • Новости дня
    Google перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
    Google перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи столкнулись с трудностями при создании новых аккаунтов Google, так как система перестала принимать российские номера телефонов для подтверждения личности.

    Отмечается, что несмотря на то, что процесс регистрации нового аккаунта проходит стандартно до момента ввода номера телефона, система выдает сообщение «этот номер нельзя использовать для подтверждения». Попытки пользователей связаться с технической поддержкой Google пока не принесли результатов, передает ТАСС.

    Напомним, 3 августа видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    Коментарии (6)
    9 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Упавшим в Подмосковье самолетом управлял уволенный за «бочку» на Superjet пилот
    Упавшим в Подмосковье самолетом управлял уволенный за «бочку» на Superjet пилот
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Разбившимся в Подмосковье самолетом-амфибией «Алекс-251» управлял летчик-испытатель первого класса Александр Иванов, которого ранее уволили за выполнение фигуры высшего пилотажа «бочка» на пассажирском лайнере Sukhoi Superjet 100.

    Иванов имел опыт работы на Ту-134, Як-40 и десятке других воздушных судов, сообщает Telegram-канал 112.

    Отмечается, что «бочка», которую он выполнил на Суперджете во время испытаний, была расценена как воздушное хулиганство, и летчика уволили, хотя сам он своей вины не признал.

    Ранее сообщалось, что в Рузском районе Московской области разбился самолет-амфибия «Алекс-251». Он потерпел крушение в ходе тренировочного полета. Предварительно установлено, что два человека, находившихся на борту, погибли.

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    9 сентября 2024, 20:56 • Новости дня
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения в ходе спецоперации обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований, сообщил военнослужащий с позывным «Шахтер».

    Как указал военнослужащий, российские беспилотники обнаружили броневик во время разведывательной операции. По его словам, украинские военные пытались его использовать, однако точный артиллерийский огонь вынудил их покинуть машину. «Наши артиллеристы поразили цели в непосредственной близости от броневика, что заставило противника отступить. После этого мы без боя эвакуировали трофей», – рассказал «Шахтер», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley.

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    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 21:23 • Новости дня
    Россия решила присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
    Россия решила присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства энергетики России и Узбекистана договорились о присоединении «Системного оператора» РФ к объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

    По словам Цивилева, это позволит совместно управлять перетоками электроэнергии между странами, сообщает ТАСС

    «Узбекская сторона полностью это поддерживает. Мы в ближайшее время это сделаем», – заявил министр.

    Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС малой мощности с блоками до 55 МВт. Корпорация «Росатом» в ближайшее время должна внести и согласовать изменения в межправительственное соглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в области атомной энергетики.

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    9 сентября 2024, 16:33 • Новости дня
    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне

    Порядок допуска к гостайне российских военных будет устанавливать министр обороны

    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны России будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России. Это предусмотрено новым указом президента РФ.

    «Министр... устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Отмечается, что новый порядок будет учитывать специфику решаемых Минобороны задач.

    Ранее Путин также утвердил положения, касающиеся выезда за рубеж экс-чиновников.

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    9 сентября 2024, 20:40 • Новости дня
    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти по «Дружбе» через Украину в Венгрию и Словакию

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину
    @ REUTERS/Mohammed Ameen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление концерна.

    Согласно заключенным договоренностям, с 9 сентября поставляемые через Украину объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group., пишет Bloomberg. Новые соглашения полностью соответствуют всем действующим санкциям, подчеркнули в компании.

    В конце августа венгерский концерн MOL заявил о готовности производить транзит нефти через Украину. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш отмечал, что новая схема транзита может оказаться более дорогостоящей и рискованной.

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    9 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    В Латвии установили цель упавшего беспилотника

    Командующий армией Латвии Калниньш: Упавший в стране дрон прилетел из Белоруссии

    В Латвии установили цель упавшего беспилотника
    @ Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беспилотник, упавший на территории Латвии, прибыл из воздушного пространства Белоруссии и не был намеренно направлен в страну, об этом свидетельствуют данные, полученные от партнеров по НАТО, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш.

    Как указал Калниньш на пресс-конференции, дрон пересек латвийскую границу со стороны Белоруссии. Однако после тщательного анализа информации, предоставленной союзниками, латвийские военные пришли к выводу, что целью беспилотника была не Латвия, отметил он. По его словам, «открытой эскалации не отмечено», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TVnet.

    Министр обороны Андрис Спрудс в ответ на инцидент распорядился усилить противовоздушную оборону на восточной границе страны.

    Накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о падении российского дрона на востоке страны. Позже стало известно, что латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина после заявления властей республики о падении якобы российского беспилотника на востоке страны.

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    9 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Польские десантники после неудачной высадки повисли на ЛЭП

    RMF FM: Польские десантники высадились в селе вместо пустыни и повисли на ЛЭП

    Польские десантники после неудачной высадки повисли на ЛЭП
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше десантники 2-го разведывательного полка из Хрубешова ошибочно приземлились в жилом районе села Хехло вместо запланированной Блендовской пустыни, сообщила радиостанция RMF FM.

    По данным RMF FM, 12 десантников выпрыгнули из самолета с парашютами и были отнесены сильным ветром от запланированного места приземления, в результате они оказались в населенном пункте Хехло, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что военнослужащие приземлились на придомовые участки местных жителей, один из них повредил крышу дома, а другой повис на линии электропередачи. Никто из десантников не получил серьезных травм. Один из военнослужащих с травмой ноги был доставлен в госпиталь.

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    10 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома

    Tекст: Александра Юдина

    Имеются сомнения касательно возможности возвращения покинувших Россию в 2022 году иностранных автоконцернов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    По его словам, есть реальные сомнения в перспективах и возможностях на возврат западного автопрома, передают «Ведомости».

    «У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в их реализации», – подчеркнул Мантуров.

    При этом вице-премьер напомнил, что изначально западный автопром даже после ухода продолжал обслуживать оборудование и хотел возобновить в России свою деятельность.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия может защитить авиацию и автомобильный рынок от удара Запада.

    Коментарии (11)
    9 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив

    Лавров: Ни одна мирная инициатива по Украине не затрагивает права русскоязычного населения

    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой проблемой инициатив по урегулированию украинского конфликта является то, что они не касаются прав русскоязычного населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Лавров подчеркнул, что ни одно из предложений по Украине не затрагивает проблемы с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые глава киевского режима Владимир Зеленский считает своими, передает РИА «Новости».

    «И я говорил сегодня на эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса, я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая», – сказал министр.

    Он добавил, что проблема конфликта на Украине заключается не в территориях, а в правах людей, «которые были растоптаны законодательно» и о которых «ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает».

    Ранее Лавров заявил, что представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан.

    Коментарии (6)
    9 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
    Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в президенты США Камала Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post (WP), команда Харрис построила площадку, которая имитирует студию телеканала ABC, где должны пройти дебаты двух кандидатов в президенты США. Дублер Трампа нужен Харрис для того, чтобы она могла отрепетировать свою реакцию на возможные оскорбления. Отвечать на вопросы, по данным The Washington Post, Камала Харрис готовится несколько часов, передает «Фонтанка».

    Ранее Камала Харрис поблагодарила республиканца Дика Чейни, который выразил ей поддержку на выборах президента. Чейни был вице-президентом в администрации республиканца Джорджа Буша-младшего.

    В конце августа кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что достигнута договоренность относительно проведения предвыборных дебатов с Харрис на площадке телеканала ABC 10 сентября.

    Коментарии (9)
    10 сентября 2024, 05:53 • Новости дня
    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    Воробьев: ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок
    @ vorobiev_live

    Tекст: Вера Басилая

    Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском, в квартирах в районе 11-12 этажей произошел пожар, погиб девятилетний ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    По данным в Telegram-канале Воробьева, пожарные тушат огонь в Раменском, горят квартиры на 11 и 12 этажах дома. Еще один дрон попал в дом на улице Высоковольтной, повреждена квартира на девятом этаже, есть пострадавший. Эвакуированные жители домов размещены в пунктах временного пребывания.

    Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Между тем силами ПВО сбит еще один беспилотник в Раменском.

    Ранее осколки беспилотника упали на территорию частного дома в Подмосковье.

    До этого сообщалось о семи сбитых беспилотниках, летевших на Москву: в РаменскомЛюберцах и Подольске.

    Коментарии (17)
    10 сентября 2024, 09:16 • Новости дня
    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом

    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом до освобождения территории России

    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на канале «Россия-24» заявил, что переговоры с Киевом невозможны до тех пор, пока ВСУ полностью не покинут территорию России.

    По его словам, в данный момент Москва не готова вести диалог до тех пор, пока украинские войска не будут полностью выведены с российской территории, передает ТАСС.

    Также особое внимание Шойгу уделил угрозе ядерного терроризма со стороны Украины, подчеркнув, что попытки Киева совершить атаку на Курскую АЭС являются недопустимыми и свидетельствуют о террористических намерениях украинского режима.

    Глава Совбеза также отметил, что Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов критической инфраструктуры.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что таким образом Запад пытается не допустить обвала фронта и остановить продвижение российских сил.

    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования по Украине.

    Коментарии (36)
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      Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

      2 комментария
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

      3 комментария
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Америка повторяет путь Карфагена

      Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

      15 комментариев
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    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

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