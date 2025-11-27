Ватикан осудил полигамию и полиаморию

Ватиканская дикастерия доктрины веры осудила полигамию и полиаморию

Tекст: Антон Антонов

Подчеркивается, что сексуальные отношения между супругами призваны укреплять брачные узы и не должны рассматриваться лишь как способ к продолжению рода. Отмечается, что речь идет о союзе, «который существует между одним мужчиной и одной женщиной», передает ТАСС.

Как указывает ANSA, документ был подготовлен по запросу африканских епископов, обеспокоенных ростом случаев полигамии в странах Африки. При этом, отмечается, что полигамия и полиамория, хоть и зачастую скрытые, встречаются и в западных обществах.

Также в тексте выделено, что полигамия и измена основаны на ошибочном представлении о большей интенсивности чувств при смене партнеров, однако подлинная ценность союза – в его исключительности. Ватикан также подчеркнул недопустимость смешения любви и обладания, а любые формы насилия в отношениях остаются абсолютно неприемлемыми.

