В Ватикане началась инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Tекст: Дарья Григоренко

Трансляция церемонии ведется на различных каналах, включая портал Vatican News. Перед началом ритуала Лев XIV проехал на папамобиле марки Mercedes по площади Святого Петра, приветствуя собравшихся. Месса стартовала в крипте собора у могилы апостола Петра, первого папы, передает ТАСС.

По данным римских властей, число участников может достигнуть 250 тыс. человек. Среди собравшихся много иностранных гостей, приехавших по случаю Юбилейного года христианства. На площади присутствуют более 150 делегаций, наиболее крупные из Италии, Перу и США. Лев XIV ранее был миссионером в Перу и получил там гражданство, а сам родом из Чикаго.

В ходе мессы Лев XIV получил «перстень рыбака» и паллий – главные символы папской власти. Перстень украшен ключами, именем понтифика и элементами его герба – лилией и пламенеющим сердцем. Отмечается хорошая физическая форма 69-летнего понтифика. До избрания он посещал спортивный зал в Риме, где был известен как «Роберт», и занимался теннисом.

Ранее сообщалось, что глава Минкультуры Ольга Любимова будет представлять Россию на интронизации папы Льва XIV, которая пройдет на площади Святого Петра в воскресенье утром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили дату интронизационной мессы нового папы римского, при этом число аккредитованных журналистов превысило 4 тыс. На новом гербе Папы Льва XIV отразили символы августинского ордена и девиз «Да будут все едино».