Определено, кто возглавит российскую делегацию на интронизации папы Льва XIV

Tекст: Мария Иванова

Любимова будет представлять страну на церемонии интронизации папы Римского Льва XIV, передает РИА «Новости». Список делегаций, опубликованный Ватиканом, подтверждает участие российского представителя на этом важном событии.

Церемония вступления Льва XIV на апостольский престол состоится в воскресенье в 10.00 по местному времени, что соответствует 11.00 по Москве. Торжественная месса пройдет на площади Святого Петра в Ватикане.

Ольга Любимова уже принимала участие в недавнем крупном мероприятии в Ватикане – она представляла Россию на церемонии похорон папы Франциска, которая состоялась 26 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили дату интронизационной мессы нового папы римского, при этом число аккредитованных журналистов превысило 4 тысячи.

На новом гербе Папы Льва XIV отразили символы августинского ордена и девиз «Да будут все едино».

Новый папа римский Лев XIV, по мнению экспертов, скорее всего продолжит политику Франциска и не станет менять традиции Ватикана на современные западные тренды, что считают оптимальным сценарием для России и стран Глобального Юга.