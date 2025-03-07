Трамп обвинил власти ЮАР в конфискации земель фермеров и прекратил финансирование страны

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает ТАСС. Это решение обусловлено недовольством Трампа по поводу, как он выразился, «ужасного отношения» южноафриканских властей к фермерам. Президент отметил, что власти ЮАР конфискуют земли и фермы, что делает страну небезопасным местом.

Трамп также сообщил о готовности США предложить южноафриканским фермерам, желающим покинуть страну, ускоренный процесс получения американского гражданства. Он подчеркнул, что фермеры, которые решат переехать в США из-за проблем с безопасностью, смогут воспользоваться этой возможностью. Президент отметил, что процесс предоставления гражданства начнется немедленно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о трудностях при заправке самолета в ЮАР из-за санкций, что затруднило его участие в саммите БРИКС в прошлом году, а эксперты отмечают, что мирная инициатива «Друзья мира», создаваемая Глобальным Югом для разрешения конфликта на Украине, стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики.