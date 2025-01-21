Трамп назначил временных глав ключевых ведомств США

Трамп выбрал исполняющих обязанности глав Минобороны, Госдепа и других ведомств

Tекст: Максим Попов

Президент США Дональд Трамп выбрал исполняющих обязанности глав ключевых ведомств своей администрации, сообщает «ТАСС». Назначения были обнародованы в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

На пост исполняющего обязанности министра обороны назначен Роберт Салессес, ветеран ВМС США, ранее занимавший должность заместителя главы отдела административно-хозяйственного обеспечения штаб-квартиры Минобороны в Вашингтоне. Лиза Кенна будет временно исполнять обязанности госсекретаря. Она занимала пост посла США в Перу с ноября 2020 года по сентябрь 2023 года.

Исполняющим обязанности министра финансов назначен Дэвид Лебрик, ранее возглавлявший налогово-бюджетную службу. Стейси Диксон займет позицию исполняющей обязанности директора Национальной разведки. С 2021 года она была первым заместителем директора этого ведомства. Джейс Макгенри избран исполняющим обязанности министра юстиции – генерального прокурора.

Как отметили в администрации Трампа, эти и другие временные назначения будут действовать до утверждения Конгрессом кандидатур, предложенных президентом на постоянной основе.

Кроме того, стало известно, что Трамп подписал распоряжение, обязывающее, чтобы флаги над правительственными зданиями никогда не приспускались во время инаугурации президента.

Напомним, 20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления новый американский лидер заявил о введении режима ЧС на южной границе США, отменил обязательный переход на электромобили, а также объявил о планах установить звездно-полосатый флаг на Марсе.