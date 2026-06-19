В результате взрыва газа в доме в Новосибирске пострадали два человека

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня работаю в Барабинском районе. Здесь от министра здравоохранения региона получил известие о происшествии – двое пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Народной в Новосибирске. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил Травников в «Максе».

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в Калининском районе Новосибирска. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения «происходило интенсивное горение со второго этажа, огонь распространился на кровлю дома».

Сотрудники МЧС спасли четырех человек и передали их бригаде скорой помощи. Для беспрепятственной работы по ликвидации возгорания экипажи ГИБДД перекрыли улицы Народная и Богдана Хмельницкого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Большевистской улице в Новосибирске сильный хлопок газовоздушной смеси травмировал трех посетителей кафе.

Причиной пожара в пятиэтажном доме в Самаре стал взрыв бытового газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух жильцов. Пострадали 12 человек.