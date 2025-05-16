ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

В частности, было поражено предприятие, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, удары наносились по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам сборки, ремонта вооружения и военной техники, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты 35 управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 930 беспилотников.

С начала спецоперации были уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 436 беспилотников, 605 ЗРК, 23 354 танка и других бронемашин, 1563 боевые машины РСЗО, 24 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 545 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ. За день до этого ВС РФ поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ, а до этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».