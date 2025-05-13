Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.4 комментария
ВС России поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» ВСУ, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 74 беспилотника.
С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотника, 605 ЗРК, 23 310 танков и других бронемашин, 1 562 боевые машины РСЗО, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ. До этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».
За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.