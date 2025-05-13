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    Россия и Китай на пороге нового газового контракта
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    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

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    13 мая 2025, 13:19 • Новости дня

    ВС России поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 74 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотника, 605 ЗРК, 23 310 танков и других бронемашин, 1 562 боевые машины РСЗО, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ. До этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

    12 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу западных стран по временному перемирию, подчеркнув их заинтересованность в усилении противостояния с Россией.

    Западные страны настаивают на 30-дневном перемирии, стремясь дать Киеву время для восстановления военного потенциала и продолжения конфликта с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    Захарова подчеркнула, что ранее Берлин и Париж помогали Киеву готовиться к военным действиям, используя Минские соглашения исключительно для выигрыша времени. «Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», – заявила Захарова.

    По ее словам, Париж и Берлин остаются главными сторонниками предоставления Киеву условий для затягивания противостояния, а перемирие рассматривается ими только как способ усилить позиции украинской стороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В воскресенье Зеленский заявил о готовности Киева выразил к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

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    13 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева от ряда территорий, статус Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Черном морю и Днепру остаются основными проблемами, которые обсуждаются на переговорах, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Стивен Уиткофф в интервью порталу Breitbart News заявил, что основные темы переговоров по урегулированию ситуации на Украине связаны с отказом киевских властей от территорий, вопросом о Запорожской атомной электростанции и обеспечением доступа Украины к Днепру и Черному морю, передает ТАСС.

    Уиткофф добавил, что стороны продвинулись в сужении круга обсуждаемых проблем, и спор касается пяти регионов. По словам чиновника, Россия контролирует два из этих регионов, а киевские власти – три других.

    Спецпосланник президента США отметил, что различие между линией фронта, расположением войск и административными границами осложняет переговоры. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся неформальные переговоры с обеими сторонами.

    Уиткофф также заявил о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что без его подписи мирное соглашение невозможно, так как он является лидером Российской Федерации.

    Уиткофф заявил, что общался с обеими сторонами конфликта, включая Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рустема Умерова, а также советников по национальной безопасности из Англии, Франции, Германии и Италии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины по вопросу прекращения огня и поиска мира на Украине.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи российских и украинских представителей 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в переговорах в Стамбуле.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ Киева от ультимативных требований важным условием для успеха будущих переговоров.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    13 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ потеряли резервы у Беловод, Локни и Водолаг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

    Подразделения ВСУ несут серьезные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, бойцы группировки «Север» продолжают наступательные действия по формированию полосы безопасности на севере Сумского района.

    Активные бои ведутся сразу в нескольких селах. Противник теряет значительное число личного состава и техники, однако продолжает отправлять резервы, пытаясь удержать позиции. В начале мая российские военнослужащие уничтожили очередное подразделение Чопского пограничного отряда, действовавшего совместно с 5-м погранотрядом ВСУ.

    Новые украинские подразделения регулярно пытаются контратаковать, но при первых значительных потерях отходят к обороне. Кроме того, в районе Бессаловки была обнаружена и уничтожена большая часть группы солдат ВСУ, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на сумском направлении, но были отбиты. Артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе. Ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.

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    12 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Об этом он написал в своем Telegram-канале после общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Зеленский отметил: «Разговаривал с Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии».

    Украинский лидер подчеркнул значимость вовлечения европейских стран в процесс мирного урегулирования.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Ранее Путин в ответ на ультиматум Украины и поддерживающих ее стран Европы о немедленном прекращении огня на 30 дней предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями в 2022 году. Для этого российский лидер предложил 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий провести переговоры с украинской стороной, чтобы «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу».

    Напомним, что российская сторона не раз обращала внимание на то, что существенным препятствием к переговорам по урегулированию украинского конфликта являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным.

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    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 20:21 • Новости дня
    Эрдоган назвал всеобъемлющим разговор с Путиным по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    По словам Эрдогана, беседа прошла в воскресенье и носила всеобъемлющий характер, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что предыдущий день был насыщен телефонной дипломатией: сначала он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем состоялся обстоятельный разговор с Путиным. Эрдоган заявил: «Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной».

    Президент Турции сделал это заявление в понедельник в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 20:39 • Новости дня
    Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
    Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы. «Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 комментариев


    Ранее Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    13 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    На Западе назвали сроки получения прибыли от сделки по минералам с Украиной

    FT: Сделка Вашингтона и Киева по минералам принесет прибыль в 2035 году

    На Западе назвали сроки получения прибыли от сделки по минералам с Украиной
    @ Oriental Image/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет, сообщают эксперты Financial Times (FT).

    Соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайшего десятилетия, пишет Financial Times.

    По словам бывшего главы отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрика Расмуссена, «это может занять 10-15 лет – именно о таких сроках мы говорим».

    Председатель консультативной группы по горнодобывающей промышленности компании Clareo Питер Брайант отметил, что сделка не решает проблему рисков в цепочке поставок в течение следующего десятилетия, так как потребуется минимум столько же времени для обнаружения и разработки месторождений на Украине.

    FT отмечает, что серьезными препятствиями для реализации соглашения остаются конфликт на Украине, разрозненные геологические данные, разрушенная инфраструктура и возможная коррупция. Эти факторы, а также традиционные сложности запуска новых проектов в сфере добычи полезных ископаемых, означают, что производство на шахтах, созданных в рамках сделки, начнется не раньше 2040 года.

    Согласно заявлению первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко после подписания соглашения с США, Украина внесет 50% всех доходов от новой ренты и лицензий в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд. США и Украина будут обладать равными голосами в управлении фондом, при этом соглашение не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. Доходы фонда в течение первых 10 лет будут полностью реинвестироваться в развитие горнодобывающей отрасли и инфраструктуры Украины.

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

    Верховная рада одобрила соглашение с США о сотрудничестве по полезным ископаемым, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона. Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию.

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    13 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не способна выступать беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью поддерживает Киев, поэтому не может претендовать на сбалансированную роль в любых переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход».

    По его словам, европейский подход, напротив, является про-военным и направлен на продолжение конфликта, что резко отличается от позиций Москвы и Вашингтона. Песков отметил, что представители Европы не могут быть посредниками в переговорах, поскольку их позиция предвзята и не способствует поиску компромисса.

    Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает поиск мирного решения, в то время как европейские страны выступают за дальнейшее продолжение боевых действий. По мнению представителя Кремля, такая политика ЕС не позволяет им быть участниками сбалансированного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

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    12 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово в ДНР

    Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово и отходе ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Орехово в Донецкой народной республике продолжаются боевые действия, при этом значительная часть села находится под контролем российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, основные силы украинской армии на этом направлении уже начали отступать, в самом селе остаются только малочисленные подразделения противника, передает РИА «Новости».

    «На данном участке, где воюет в основном группировка "Центр" при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают. От Орехово – чуть больше километра до границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области», – отметил Кимаковский в эфире «России 24».

    Советник главы ДНР уточнил, что после освобождения Котляровки российские войска неожиданно для противника сменили направление удара и двинулись не на запад, а на север.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска.

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    12 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

    «Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления"», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента, передает РИА «Новости».

    Ранее Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом.

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    12 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Трампом стратегии Зеленского по давлению на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп фактически разрушил стратегию, выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами «по принуждению президента России Владимира Путина к миру», пишут украинские СМИ.

    «Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным», – отметило издание «Страна», передает РИА «Новости». Издание отмечает, что в заявлении Трампа не прозвучало требований о прекращении огня между сторонами.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Кипрский журналист заявил о провале ультиматума Запада по перемирию

    Журналист Христофору заявил о провале ультиматума Запада по перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не смог добиться от Москвы прекращения огня на Украине на своих условиях, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Президент России Владимир Путин отклонил ультиматум Запада о 30-дневном прекращении огня на Украине, объяснив, что Киев не способен соблюдать подобные соглашения, написал Христофору в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры «не смогли загнать российского президента в угол», заявил журналист. «Путин на десять шагов впереди», – добавил Христофору.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,  комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине, назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией.

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