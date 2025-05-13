ВС России поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 74 беспилотника.

С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотника, 605 ЗРК, 23 310 танков и других бронемашин, 1 562 боевые машины РСЗО, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ. До этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.