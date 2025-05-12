Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?0 комментариев
ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по цеху сборки снарядов, складам хранения боеприпасов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб JDAM и два снаряда американской РСЗО HIMARS, 135 беспилотников.
C начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотников, 605 ЗРК, 23 289 танков и других бронемашин, 1562 боевые машины РСЗО, 24724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее ВС России также поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ. За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.